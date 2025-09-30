Ο Ουκρανός Ολεξέι Ντερεβίνσκι θα διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League (2/10,22:00).

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Τσέλιε την Πέμπτη (2/10, 22:00) στο πλαίσιο της League Phase του Conference League, επιλέγοντας έναν σχετικά άγνωστο ρέφερι.

Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Ουκρανός Ολεξέι Ντερεβίνσκι, 36 ετών, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ντερεβίνσκι βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια στις λίστες της Ομοσπονδίας, χωρίς ωστόσο να έχει πλούσιο βιογραφικό σε μεγάλες διοργανώσεις. Στη φετινή σεζόν έχει σφυρίξει δύο ματς: το Στεάουα–Σκεντίγια για τα προκριματικά του Champions League και το Ρόζενμποργκ–Μάιντς για το Conference League.

Στο πλευρό του θα έχει Ουκρανούς διαιτητές. Βοηθοί του ορίστηκαν οι Μάτιας και Μιρόνοφ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Παντσίσιν. Στο VAR θα βρίσκονται οι Κοπιέβσκι και Ζαμπρόντα, επίσης από την Ουκρανία.