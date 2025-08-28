Το ξέφρενο πανηγύρι που έστησαν οι παίκτες της ΑΕΚ στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση επί της Άντερλεχτ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Το «πάρτι» πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» στα αποδυτήρια!

Ο Δικέφαλος «πάτησε» αγωνιστικά τους Βέλγους και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση.

Μετά το παιχνίδι οι παίκτες της Ένωσης και ο Μάρκο Νίκολιτς έστησαν «γλέντι» για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά οι... εντάσεις ανέβηκαν ακόμα περισσότερο στα αποδυτήρια.

Mαζί με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ήταν και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, ο οποίος έγινε ένα με το ποδοσφαιρικό τμήμα.