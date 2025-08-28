ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Παροξυσμός στα αποδυτήρια παρουσία Ηλιόπουλου
Το «πάρτι» πρόκρισης της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» στα αποδυτήρια!
Ο Δικέφαλος «πάτησε» αγωνιστικά τους Βέλγους και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League κάνοντας το 3/3 στην προκριματική φάση.
Μετά το παιχνίδι οι παίκτες της Ένωσης και ο Μάρκο Νίκολιτς έστησαν «γλέντι» για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά οι... εντάσεις ανέβηκαν ακόμα περισσότερο στα αποδυτήρια.
Mαζί με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ήταν και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, ο οποίος έγινε ένα με το ποδοσφαιρικό τμήμα.
