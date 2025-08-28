Βαθμολογία UEFA: Ονειρεμένη νύχτα για τα ελληνικά χρώματα!

Το καλύτερο δυνατό σενάριο επεφύλασσε η τελευταία αγωνιστική των καλοκαιρινών προκριματικών για τα ελληνικά χρώματα με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σπουδαίες προκρίσεις.

Με τέσσερις ελληνικές ομάδες συνεχίζει η Ελλάδα στο κυρίως πιάτο των Κυπέλλων Ευρώπης. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ γνώριζαν πως το ταξίδι τους θα έχει συνέχεια, όμως, οι σπουδαίες προκρίσεις επί των Σάμσουνσπορ και Ριέκα αντίστοιχα, έστειλαν τόσο τους πράσινους, όσο και τους ασπρόμαυρους στη League Phase του Europa League.

Η ΑΕΚ με τη σειρά της, με τη σπουδαία πρόκριση επί της Άντερλεχτ, θα είναι η εκπρόσωπος της χώρας μας στο Conference League. Οι ελληνικές ομάδες μέτρησαν δύο νίκες και μία ισοπαλία σε αυτήν την τελευταία βραδιά των καλοκαιρινών προκριματικών και αυτά τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε 500 βαθμούς.

Έτσι, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 37.512 βαθμούς, συνεχίζοντας να καταδιώκει την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση. Ένα ακόμα καλό νέο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Νορβηγία που απειλεί την Ελλάδα από την 13η θέση, έμεινε με μία ομάδα λιγότερη καθώς αποκλείστηκε η Φρέντρικστατ.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.500 (3/5)

10. Τσεχία 40.300 (4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

12. Νορβηγία 37.047 (3/5)