Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Πού θα δείτε το ματς του Europa League
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα, Πέμπτη (27/11) τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League, με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22:00 και την τηλεοπτική κάλυψη να προσφέρεται από το Cosmote Sport 4.
Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν αρκετούς κομβικούς παίκτες του Μπενίτεθ, το «τριφύλλι» έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το παιχνίδι, καθώς στοχεύει στη νίκη που θα το φέρει ακόμη πιο κοντά στην είσοδο στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League:
- ΠΑΟΚ - Μπραν (19:45, Cosmote Sport 3)
- Πόρτο - Νις (19:45, Cosmote Sport 6)
- Ρόμα - Μίντιλαντ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Φέγενορντ - Σέλτικ (19:45, Cosmote Sport 8)
- Ομόνοια - Ντινάμο Κιέβου (19:45, Cosmote Sport 9)
- Ρέιντζερς - Μπράγκα (22:00, Cosmote Sport 3)
- Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς (22:00, Cosmote Sport 4)
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε (22:00, Cosmote Sport 6)
- Μπολόνια - Ζάλτσμπουργκ (22:00,Cosmote Sport 7)
