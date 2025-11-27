Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Στουρμ Γκρατς για τη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα, Πέμπτη (27/11) τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League, με τη σέντρα να έχει οριστεί στις 22:00 και την τηλεοπτική κάλυψη να προσφέρεται από το Cosmote Sport 4.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν αρκετούς κομβικούς παίκτες του Μπενίτεθ, το «τριφύλλι» έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το παιχνίδι, καθώς στοχεύει στη νίκη που θα το φέρει ακόμη πιο κοντά στην είσοδο στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League: