Η ΑΕΚ είναι υπότροπη με κλείσιμο του πετάλου στο κάτω διάζωμα της OPAP Arena και στο αποψινό κρίσιμο ματς με την Άντερλεχτ χρειάζεται προσοχή καθώς υπάρχει κίνδυνος για νέα τιμωρία από την UEFA, όπως τονίζουν και σε ανακοίνωσή τους οι κιτρινόμαυροι.

Καλώς ή κακώς η UEFA έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά τη συμπεριφορά στις εξέδρες. Ναι μεν δεν κλείνει με τη μία όλο το γήπεδο, ωστόσο τιμωρεί με κλείσιμο μέρους των εξεδρών, κάτι το οποίο συνέβη με την ΑΕΚ στο τελευταίο ματς κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Οι κιτρινόμαυροι είδαν την ποινή με αναστολή να ενεργοποιείται έπειτα από το παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά με συνέπεια όλο το βόρειο πέταλο της OPAP Arena από τις θύρες 18 ως 25 να κλείσει στο ματς με την κυπριακή ομάδα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην αποψινή κρίσιμη ρεβάνς με την Άντερλεχτ καθώς η UEFA είναι αμείλικτη, έχοντας επιβάλει νέα ποινή με αναστολή για κλείσιμο του κάτω διαζώματος του βορείου πετάλου της OPAP Arena και συγκεκριμένα στις θύρες 19, 21, 23 και 25.

Η ΑΕΚ δεν είναι η μόνη ομάδα που είναι στο... στόχαστρο της UEFA καθώς κάθε εβδομάδα ανακοινώνονται αντίστοιχες ποινές από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άντερλεχτ για τα καπνογόνα που άναψαν και κράτησαν οι οπαδοί της στα χέρια στο πέταλο πριν τη σέντρα του αγώνα με την ΑΕΚ, για αντικείμενα που πετάχτηκαν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για κλειστούς διαδρόμους στις θύρες τιμωρήθηκε με 60,000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο του συγκεκριμένου κομματιού στις εξέδρες με αναστολή.

Συνεπώς η δυναμική της έδρας της Νέας Φιλαδέλφειας θα πρέπει να προστατευτεί ώστε η ΑΕΚ να έχει τον κόσμο στο πλευρό της σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μάλιστα θα πρέπει να τονιστεί ότι όσο συνεχίζονται οι υποτροπές, η ΑΕΚ κινδυνεύει και με κεκλεισμένων των θυρών στο σύνολο του γηπέδου σε επόμενες τιμωρίες από την UEFA.

Η ΑΕΚ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Άντερλεχτ έβγαλε και ανακοίνωση απευθυνόμενη στον κόσμο της που αναμένεται να γεμίσει τη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να προστατεύει την ομάδα και την έδρα της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Για την αποψινή (28/8, 21.00) αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του UEFA Conference League, οι θύρες της OPAP Arena θα ανοίξουν στις 18.00.

Παρακαλούμε τους φίλους της ομάδας μας για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία σας δεδομένης της πληρότητας που θα έχει και απόψε το γήπεδο μας.

Παρακαλούμε, επίσης, για την μεγάλη σας προσοχή στα θέματα ασφάλειας και τήρησης μέτρων τάξης.

Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, κράνος μηχανής, σάκο ή σακίδιο. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό προσβλητικό ή αντιαθλητικό περιεχόμενο.

Θυμίζουμε ότι είμαστε ήδη τιμωρημένοι με μια αγωνιστική με αναστολή για άναμμα καπνογόνων – βεγγαλικών. Η ποινή είναι κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25.

Το σύστημα καμερών ασφαλείας της OPAP Arena θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. Αποφύγετε να θέσετε τον εαυτό σας σε οποιονδήποτε κίνδυνο λόγω παραβατικών ενεργειών.

Σας περιμένουμε στην OPAP Arena σε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ».