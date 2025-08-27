Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά, να μην παρασυρθούμε από τον ρυθμό»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ τόνισε πως δεν συμμερίζεται την άποψη ότι το παιχνίδι είναι η μισή χρονιά για την ΑΕΚ και υπογράμμισε ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν συγκεντρωμένα, υπεύθυνα και να μην παρασυρθούν από τον ρυθμό.

Η ΑΕΚ έχει φέρει την υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Conference League στην έδρα της μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στην OPAP Arena υπογράμμισε ότι δεν συμφωνεί με την άποψη ότι η ρεβάνς είναι η μισή χρονιά για την Ένωση και υποστήριξε πως οι παίκτες του δεν θα πρέπει να παρασυρθούν από τον ρυθμό.

Ο Σέρβος κόουτς τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να αγωνιστούν υπεύθυνα και συγκεντρωμένα και στάθηκε στη δυναμική στήριξη του κόσμου καθώς η Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να είναι κατάμεστη. Όσο για τους αμφίβολους δεν θέλησε να αναφερθεί ονομαστικά, αλλά είπε πως κάποιοι από αυτούς πρόκειται να είναι διαθέσιμοι, έχοντας μια καθαρή εικόνα για την κατάστασή τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Άντερλεχτ:

Στην αρχική του τοποθέτηση υπογράμμισε: «Έχουμε φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι πριν ξεκινήσει η League Phase. Στις Βρυξέλλες φέραμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα, αλλά η ρεβάνς είναι ανοικτή. Παίζουμε με μια πολύ δυνατή και ιστορική ομάδα, με την οποία μεγαλώσαμε. Έχει νέους και ταλαντούχους παίκτες, αλλά και έμπειρους, έναν καλό συνδυασμό. Θα πρέπει να προσέχουμε τα λάθη μας, να μην επαναληφθούν γιατί μπορεί να τιμωρηθούν. Αν μου λέγανε πριν τη σεζόν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο παίζοντας στην έδρα μας θα είχα υπογράψει. Ενημερώθηκα ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Θα μας δώσει δύναμη. Πρέπει να παίξουμε υπεύθυνα, να είμαστε δυνατοί, χωρίς λάθη και να παίξουμε συγκεντρωμένα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά και να παλέψουμε σε κάθε μέρος του γηπέδου δίνοντας τις μάχες μας. Έχουμε την ευκαιρία μας, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε πολύ για αυτό».

Για το αν οι απαιτητικές ομάδες που αντιμετώπισε η ΑΕΚ στους προηγούμενους γύρους δυνάμωσαν πνευματικά την ομάδα του ακόμα περισσότερο ενόψει των δύο... τελικών με την Άντερλεχτ: «Σίγουρα, ήταν καλές ομάδες και μας δυνάμωσαν πάρα πολύ. Μας έδωσαν δύναμη να συνεχίσουμε. Είμαστε δύο ομάδες που αξίζουμε να είμαστε στο Conference League, αλλά δυστυχώς μια θα περάσει. Ελπίζω να είμαστε εμείς».

Για το αν συμμερίζεται την άποψη ότι το αυριανό ματς είναι η μισή χρονιά για την ΑΕΚ: «Όχι δεν θα το έλεγα ότι είναι η μισή χρονιά. Θα είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας, αλλά εφόσον έχουμε ένα πρότζεκτ δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα παιχνίδι και ότι χάθηκε όλη η σεζόν. Σίγουρα όμως θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι».

Για το αν υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας για τους αμφίβολους παίκτες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους: «Έχουμε κάποιες απώλειες. Ο Μάνταλος είναι τιμωρημένος και κάποιοι τραυματίες. Μερικοί θα είναι έτοιμοι και κάποιοι όχι. Έχω μια καθαρή εικόνα γι' αυτό».

Για το αν θα ήθελε στο αυριανό ματς έναν διαφορετικό ρυθμό σε σχέση με εκείνον του παιχνιδιού στις Βρυξέλλες: «Σίγουρα κάποιοι παίκτες σημαντικοί που κοντρολάρουν τον ρυθμό στο κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμοι. Αλλά θα υπάρχουν άλλοι που θα πρέπει να το κάνουν. Η Άντερλεχτ παίζει με ρυθμό και ένταση. Και σε εμάς μας αρέσει, αλλά θα πρέπει να τραβάμε χειρόφρενο και να το κοντρολάρουμε. Πρέπει να μην παρασυρθούμε και κάποιες στιγμές θα πρέπει να πατήσουμε το φρένο, να οργανωθούμε και να παίξουμε διαφορετικά. Σίγουρα θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Για αυτό στις Βόρειες χώρες παίζουν με ένταση και στις πιο θερμές πιο τεχνικά. Αλλιώς είναι να παίζεις με τις θερμοκρασίες των Βρυξελλών και αλλιώς της Αθήνας».

Για το ότι έχει καταφέρει να κερδίσει τον κόσμο της ομάδας στο ξεκίνημα: «Έχω τρεις μήνες εδώ. Είναι ένα καινούργιο πρότζεκτ, που δείχνει ότι πάει πολύ καλά. Η ομάδα βελτιώνεται παρά τις αλλαγές που γίνονται. Προσπαθώ να δουλεύω με τους παίκτες και με όλους όσους ασχολούνται με την ομάδα. Όλοι αρχίζουν και πιστεύουν στο πρότζεκτ. Η σεζόν δεν είναι ένα σπριντ, θα δούμε στο τέλος της σεζόν το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε μέρα με τη μέρα ώσπου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα».

