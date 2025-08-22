Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τις σπουδαίες επεμβάσεις του Στρακόσα και για τις αποτελεσματικές αλλαγές του Νίκολιτς που φέρνουν την ΑΕΚ να παίζει πλέον την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Conference League μέσα στο σπίτι της.

Να αρχίσουμε από τα αυτονόητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί για την ΑΕΚ και πολύ σωστά ο Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες μίλησε για 50-50 και για την πρόκριση που παραμένει ανοικτή. Δεν το κάνει για mind games ο Σέρβος κόουτς. Το πιστεύει διότι ο αντίπαλος είναι ένα σύνολο που μπορεί να είναι εκτεθειμένο πολλές φορές ανασταλτικά, ωστόσο επιθετικά έχει ποιότητα και αν πιάσει ρυθμό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε στο ξεκίνημά της αναμέτρησης στο Lotto Park μέχρι η ΑΕΚ να καταφέρει να ηρεμήσει το παιχνίδι ασχέτως αν δέχθηκε το γκολ σε εκείνο το σημείο.

Η σπουδαία βραδιά του Στρακόσα

Ο τρόπος με τον οποίο η Άντερλεχτ απειλούσε επιθετικά στο πρώτο μέρος έμοιαζε σαν ένα... μωβ ποτάμι, το οποίο δύσκολα φαινόταν ότι θα μπορούσε κάποιος να ανακόψει. Ωστόσο για αυτό υπήρχε ο Στρακόσα, ο οποίος βρέθηκε σε φανταστική βραδιά και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ήταν η καλύτερη της καριέρας του στην ΑΕΚ. Το απίστευτο τριπλό στοπ στη φάση του όγδοου λεπτού, η μοναδική διπλή απόκρουση λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση του Ελίασον και κυρίως αυτή στην επαναφορά μετά το δοκάρι κράτησαν όρθια την ΑΕΚ, η οποία είδε μετά από καιρό έναν τερματοφύλακά της να έχει καθοριστική συμβολή σε αποτέλεσμα.

Αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο στα λόγια του Ελίασον, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω ήταν στα καλύτερα του μετά το παιχνίδι. Επιστροφή στα πλάνα του προπονητή με γκολ που έκρινε αποτέλεσμα. Φτάνει να συνεχίσει με το μυαλό του συγκεντρωμένο στην ομάδα. Τι σημαντικό είπε λοιπόν ο Σουηδός εξτρέμ; Ότι οι επεμβάσεις του Στρακόσα έδωσαν αυτοπεποίθηση στους συμπαίκτες του. Φράση που τα λέει όλα από μόνη της για την καθοριστική παρουσία του Αλβανού τερματοφύλακα στο Βέλγιο και για τον κομβικό ρόλο του στο ματς. Από τον γκολκίπερ σου πρέπει να περιμένεις να σε κρατήσει όρθιο μέσα στη σεζόν και όχι μόνο σε μια-δυο περιπτώσεις και ο Στρακόσα σε όλες τις κρίσιμες στιγμές είχε απάντηση πέρα από τη σουτάρα του Ντόλμπεργκ που δεν έβγαινε λόγω και του χώρου αλλά και του χρόνου που πήρε στην εκτέλεση.

Οι αποτελεσματικές αλλαγές του Νίκολιτς

Από εκεί και πέρα το κλειδί ήταν οι παίκτες που πέρασε ο Νίκολιτς. Με την είσοδο των Πινέδα και Μάνταλου ο άξονας απέκτησε συνοχή και επήλθε μια ουσιαστική ισορροπία μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Κάτι που έλειπε τελείως από το πρώτο μέρος και είχε ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ να δεχθεί πίεση. Και φυσικά ο Πιερό με τον Ελίασον που μπήκαν στο παιχνίδι και στη φάση του γκολ είχαν καθοριστική συμμετοχή. Ο πρώτος με τον τρόπο που βάζει το σώμα του στη φάση κάτι που δεν κάνει για πρώτη φορά και ο δεύτερος για την εκτέλεση στο πλασέ.

Για ακόμα ένα παιχνίδι σε αυτήν την προκριματική διαδικασία στον δρόμο για τη League Phase του Conference League, οι αλλαγές του Νίκολιτς έχουν αποτέλεσμα. Το 1-1 στο Lotto Park φέρνει την ΑΕΚ πλέον σε θέση βολής καθώς σε μια καυτή Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να λυγίσει την Άντερλεχτ, να κάνει το 3/3 στις προκρίσεις και να ξεκινήσει τη νέα αυτή σεζόν που τρέχει εδώ και μερικές εβδομάδες ιδανικά. Όλα ωστόσο "παίζονται" ακόμα. Η Αντερλεχτ είναι μια ομάδα με επιθετικές αρετές που στις αντεπιθέσεις μπορεί να είναι κίνδυνος θάνατος και η ΑΕΚ απαραιτήτως πρέπει να έχει τη συνοχή και τη συγκέντρωση στο 100% για να ολοκληρώσει την υπέρβαση και να δώσει συνέχεια και μετά το καλοκαίρι στην ευρωπαϊκή της παρουσία. Κάτι που είναι επιβεβλημένο χωρίς δεύτερη σκέψη.