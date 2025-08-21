Ελίασον: «Ο Θωμάς μας έσωσε και μας έδωσε αυτοπεποίθηση»

Οι δηλώσεις του σκόρερ της ΑΕΚ, Νίκλας Ελίασον, στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Η ΑΕΚ είχε δυο πρωταγωνιστές στην ισοπαλία με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Ο Θωμάς Στρακόσα κράτησε «όρθια» την ομάδα του με τις σπουδαίες επεμβάσεις του και ο Νίκλας Ελίασον ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε στην πρώτη του συμμετοχή στη σεζόν 2025-26.

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και αποθέωσε τον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα.

Οι δηλώσεις του Ελίασον

Για τη «γεύση» που του αφήνει το ματς και το 1-1: «Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα. ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε με τι ένταση μπήκαν. Ο Θωμάς (σ.σ Στρακόσα) μας έσωσε σε κάποιες καταστάσεις. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Είναι το πρώτο ματς».

Για το αν ήταν νευρική η ΑΕΚ σε κάποια σημεία του αγώνα και πώς ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε τις στιγμές της: «Είναι δύσκολος αντίπαλος η Άντερλεχτ. Μπήκαν πολύ δυνατά. Η δική μας πίεση ίσως δεν ήταν τόσο όσο θα έπρεπε. Απομένει άλλο ένα ημίχρονο. Όλα είναι ανοιχτά».

Για την επιστροφή του στα παιχνίδια και τι ένιωθε όταν μπήκε στο γήπεδο ξανα, βάζοντας και το γκολ: «Οσον αφορά τη συμμετοχή μου, ήταν δύσκολο το χρονικό σημείο. Χάναμε. Έτυχε να σκοράρω εγώ και να βοηθήσω την ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία».

Για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο στο τέλος και πώς ένιωσε: «Φυσικά όλη η ομάδα εκτιμά τη στήριξη του κόσμου. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο τραγουδούσε ο κόσμος. Μπορώ να μπω ότι εκτιμάμε όλοι τη στήριξή του, όχι μόνο εγώ».