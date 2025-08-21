Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Απίθανη διπλή απόκρουση του τρομερού Στρακόσα (vid)
Ο Θωμάς Στρακόσα κράτησε «όρθια» την ΑΕΚ στο 80ο λεπτό του αγώνα με την Άντερλεχτ, κάνοντας φανταστική διπλή απόκρουση.
Ο Θωμάς Στρακόσα έκανε την καλύτερη εμφάνιση του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας ήταν πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο στην έδρα της Άντερλεχτ και στο 80ο λεπτό κράτησε «όρθια» την ομάδα του με φανταστική διπλή απόκρουση.
Ο Ανγκούλο σούταρε εκτός περιοχής, ο Στρακόσα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο 30χρονος κίπερ νίκησε και τον Αζάρ!
