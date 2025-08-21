Η ΑΕΚ έχασε δυο ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Ζίνι για να προηγηθεί και εν τέλει το κατάφερε η Άντερλεχτ με τον Ντόλμπεργκ.

Η ΑΕΚ μετά το κάκιστο ξεκίνημα της στην αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες είχε δυο ευκαιρίες για να προηγηθεί, δεν τα κατάφερε και το «πλήρωσε», καθώς οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Ντόλμπεργκ.

Στο 17' ο Κουτέσα κουβάλησε την μπάλα από τα αριστερά, την πέρασε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έβγαλε σε θέση βολής τον Ζίνι, όμως το τελείωμα του ήταν αδύναμο και ο κίπερ των Βέλγων μπλόκαρε.

Στο 19' ο Ζίνι έφυγε στο χώρο, άργησε να σπάσει την μπάλα στον Γκατσίνοβιτς και τελείωσε τη φάση με άστοχο σουτ μέσα από την περιοχή.

Δυο λεπτά αργότερα ο Ντόλμπεργκ πήρε την μπάλα από οριακή θέση, βρήκε χώρο και χρόνο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Θωμά Στρακόσα για το 1-0.