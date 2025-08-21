Η Άντερλεχτ είχε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί, όμως ο Θωμάς Στρακόσα κράτησε «όρθια» την ΑΕΚ με τριπλή επέμβαση.

Τρομερός Θωμάς Στρακόσα! Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά στο πρώτο μέρος του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League, όμως είχε στην εστία της τον διεθνή Αλβανό κίπερ, ο οποίος στο 8ο λεπτό... κατέβασε ρολά.

Μετά από τεράστιο λάθος του Λιούμπιτσιτς μέσα στην περιοχή, ο Ουέρτα σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε, εξ επαφής νίκησε τον Ντόλμπεργκ με το ένα χέρι, όντας πεσμένος και στη συνέχεια είπε και πάλι «όχι» στην προσπάθεια του φορ των Βέλγων.