Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η αδιανόητη τριπλή επέμβαση του Στρακόσα (vid)
Τρομερός Θωμάς Στρακόσα! Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά στο πρώτο μέρος του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League, όμως είχε στην εστία της τον διεθνή Αλβανό κίπερ, ο οποίος στο 8ο λεπτό... κατέβασε ρολά.
Μετά από τεράστιο λάθος του Λιούμπιτσιτς μέσα στην περιοχή, ο Ουέρτα σούταρε, ο Στρακόσα απέκρουσε, εξ επαφής νίκησε τον Ντόλμπεργκ με το ένα χέρι, όντας πεσμένος και στη συνέχεια είπε και πάλι «όχι» στην προσπάθεια του φορ των Βέλγων.
