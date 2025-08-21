Η ΑΕΚ με την πρόκριση της στα Play Offs του Conference League έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής 900.000 ευρώ. Τα χρήματα που διεκδικεί.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τον (χρονικά) πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, με την πρόκριση στη League Phase του Conference League και καλείται να το πετύχει στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά την ισοπαλία στις Βρυξέλλες.

Η Ένωση έχει εξασφαλίσει ήδη 900.000 ευρώ, 550 χιλιάδες ως μπόνους συμμετοχής στον προηγούμενο γύρο και 350 χιλιάδες για τη συμμετοχή σε δύο προκριματικούς γύρους. Από τη συμμετοχή της στα Play Offs θα βάλει στα ταμεία της ακόμα 175.000 ευρώ.

Εφόσον ο Δικέφαλος φτάσει στη League Phase, μόνο με τη συμμετοχή του θα βάλει στα ταμεία του μίνιμουμ 3,17 εκατομμύρια ευρώ. Στο σενάριο του αποκλεισμού έχει εγγυημένα 1.275.000 ευρώ.

Στο Conference League το μπόνους νίκης είναι 400.000 ευρώ και για τις ισοπαλίες 133.000 ευρώ.