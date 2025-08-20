Νίκολιτς: «Η Άντερλεχτ είναι γίγαντας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αξίζουν και οι δυο ομάδες να είναι στη League Phase»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα της ΑΕΚ με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του Conference League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ απέχει ένα γύρο μακριά από την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού καλείται να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Άντερλεχτ στα Play Offs της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αποθέωσε τον αντίπαλο του Δικεφάλου, ενώ στάθηκε και στην προσέγγιση της Ένωσης σε αυτά τα ματς.

H συνέντευξη Τύπου του Νίκολιτς

«Καλησπέρα σε όλους. πρώτος αγώνας των πλέι οφ ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες που αξίζουν και οι δυο να είναι στη League Phase αλλά δυστυχώς μόνο μια θα περάσει. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, γίγαντας ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σπουδαία ομάδα από τα παιδικά μου χρόνια μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα και Άγιαξ που μεγάλωσα με αυτές τις ομάδες, μπορείς να δεις τους τίτλους της, να νιώσεις την ιστορία της, να το σεβαστείς αυτό αλλά και να προετοιμαστείς για αυτό.

Έχω προετοιμάσει την ομάδα, έχουμε πίστη, βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα, έχουμε πολλά να διορθώσουμε αλλά τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που είμαστε, να ανταγωνιστούμε σκληρά και να παίξουμε 90 λεπτά με πλήρη εστίαση, να σεβαστούμε το αγωνιστικό μας πλάνο και πίστη στις δυνατότητές μας και με αυτοπεποίθηση σε αυτό το ιστορικό γήπεδο να παίξουμε έξυπνα, ισορροπημένα και με υπομονή».

Για τις αγωνιστικές διαφορές της Άντερλεχτ σε σχέση με τις προηγούμενες αντιπάλους: «Σε κάθε γύρο θα ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ καλές ομάδες για το επίπεδο της διοργάνωσης όταν έγινε η κλήρωση, τώρα όταν περάσαμε αυτές τις ομάδες είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένη.

Το ίδιο και η Άντερλεχτ, πέρασε Χάκεν και Σερίφ Τιρασπόλ, είναι ομάδα με καλό προπονητή και καλούς νέους κι έμπειρους παίκτες όπως ο Ντόλμπεργκ και ο Αζάρ, η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερη ομάδα και πιο δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τους δυο προηγούμενους γύρους. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις με καλούς παίκτες, εξαιρετικά οργανωμένοι όταν έχουν τις κατοχές και πολλή ποιότητα, δεν θα πω άλλα δημοσίως».

Για το αν είναι κέρδος για την ομάδα ότι βγάζει χαρακτήρα με αντιπάλους επιπέδου ενώ ακολουθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος: «Δεν θέλαμε την αναβολή της πρεμιέρας αλλά τώρα θα μιλήσω για την Άντερλεχτ που αξίζει την συγκέντρωσή μας, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.

Αντιμετωπίσαμε δυο δύσκολους αντιπάλους που μας βοήθησαν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα ισχύει πολλαπλά. Στο αυριανό ματς ξεκινάμε από το 50-50, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία καθώς πρόκειται για αθλητές, επαγγελματίες και πρέπει να δείχνεις σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες».