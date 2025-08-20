Χάσι: «Θα είναι σοκ εάν αποκλείσουμε την ΑΕΚ»

Ο Μπέσνικ Χάσι μίλησε σχετικά με την αναμέτρηση της Άντερλεχτ με την ΑΕΚ και έπλεξε το εγκώμιο στους αντιπάλους τους στο Conference League σχετικά με την ποιότητά τους.

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο, όπου θα αναμετρηθεί με την Άντερλεχτ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα Play Offs του Europa Conference League.

Λίγες ώρες πριν το ματς, ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας, Μπέσνικ Χάσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το τί περιμένουν από το παιχνίδι και αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός των Βέλγων:

«Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα. Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους. Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο Σαββατοκύριακο για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν.

Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα».