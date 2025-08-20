Η Άντερλεχτ καλείται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ για τα playoffs του Conference League, όμως θα το κάνει χωρίς τον βασικό της στόπερ, Γιαν-Κάρλο Σίμιτς, που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.

Η Άντερλεχτ υποδέχεται την ΑΕΚ (21/8, 21:00) σε έναν κρίσιμο αγώνα για τα playoffs του Conference League, όμως θα στερηθεί τον βασικό της στόπερ, Γιαν-Κάρλο Σίμιτς, που δεν προλαβαίνει το πρώτο παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Ο 20χρονος αμυντικός συνεχίζει ατομικές προπονήσεις και θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο τραυματισμός του ήρθε στον επαναληπτικό αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League απέναντι στη Σέριφ Τιρασπόλ, στις 14 Αυγούστου στη Μολδαβία, που τον αφήνει εκτός δράσης για το πρώτο ματς με την ΑΕΚ.. Ο προπονητής των Βέλγων, Μπέσνικ Χάσι, θα στηριχτεί στους Μάρκο Κανά και Λούκας Μπόελ Χέι, προσπαθώντας να καλύψει το μεγάλο κενό του 20χρονου.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ταξιδεύει στις Βρυξέλλες με δικά της προβλήματα απουσιών, όπως αυτή του Ρομπέρτο Περέιρα, αλλά με στόχο να πάρει προβάδισμα.

Φέτος, ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός της Άντερλεχτ με γερμανικό διαβατήριο έχει αγωνιστεί ήδη τέσσερις φορές, δύο στο πρωτάθλημα Βελγίου και δύο ματς στην Ευρώπη.