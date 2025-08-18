ΠΑΟΚ: Μπήκε ο Ντεσπόντοφ και φώναξε «παρών» για Ριέκα
Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην προπόνηση της Δευτέρας (18/8). Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και τέθηκε στη διάεθση του Ρουμάνου τεχνικού για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, στην Κροατία (21/8, 21:45).
Θυμίζουμε πως ο Βούλγαρος προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τα δυο ματς των Play Offs του Europa League, όπως και ο νεοαποκτηθέντας Γιώργος Γιακουμάκης. Από την άλλη πλευρά το μοναδικό όνομα που υπάρχει στο ιατρικό δελτίο είναι αυτό του Τάισον, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις επιθετικής τακτικής υπό τις οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και τουρνουά, με υψηλή ένταση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.