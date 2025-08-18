Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον πρώτο αγώνα με τη Ριέκα.

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην προπόνηση της Δευτέρας (18/8). Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και τέθηκε στη διάεθση του Ρουμάνου τεχνικού για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα, στην Κροατία (21/8, 21:45).

Θυμίζουμε πως ο Βούλγαρος προστέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τα δυο ματς των Play Offs του Europa League, όπως και ο νεοαποκτηθέντας Γιώργος Γιακουμάκης. Από την άλλη πλευρά το μοναδικό όνομα που υπάρχει στο ιατρικό δελτίο είναι αυτό του Τάισον, ο οποίος συνέχισε τη θεραπεία του.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις επιθετικής τακτικής υπό τις οδηγίες του Ράζβαν Λουτσέσκου, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και τουρνουά, με υψηλή ένταση.