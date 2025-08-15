ΑΕΚ: Το «ξέσπασμα» στα γκολ των Κουτέσα και Γιόβιτς και τα συγχαρητήρια του Ηλιόπουλου στους παίκτες (vid)
Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 στην OPAP Arena του Άρη Λεμεσού στην παράταση και πήρε το εισιτήριο για τα play off του Conference League όπου θα βρει απέναντί της την Άντερλεχτ.
Η Ένωση αγχώθηκε, αλλά στην παράταση τα κατάφερε με τους Κουτέσα και Γιόβιτς να σκοράρουν μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον από τη σουίτα του και στο τέλος κατέβηκε στη φυσούνα μοιράζοντας συγχαρητήρια στους παίκτες των κιτρινόμαυρων.
Δείτε τα πλάνα από το ΑΕΚ TV:
