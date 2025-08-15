Δείτε όλα όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΑΕΚ από την πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού στα play off του Conference League.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 στην OPAP Arena του Άρη Λεμεσού στην παράταση και πήρε το εισιτήριο για τα play off του Conference League όπου θα βρει απέναντί της την Άντερλεχτ.

Η Ένωση αγχώθηκε, αλλά στην παράταση τα κατάφερε με τους Κουτέσα και Γιόβιτς να σκοράρουν μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον από τη σουίτα του και στο τέλος κατέβηκε στη φυσούνα μοιράζοντας συγχαρητήρια στους παίκτες των κιτρινόμαυρων.

Δείτε τα πλάνα από το ΑΕΚ TV: