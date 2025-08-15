Η ΑΕΚ, τα 10 ζευγάρια στο Conference και οι τρεις παράγοντες, που θα κρίνουν την ευρωπαϊκή σεζόν!

Ο Ανδρέας Δημάτος εξηγεί το πώς η χθεσινή βραδιά έφερε και πάλι την κατάσταση του UEFA ranking στα μέτρα της Ελλάδας, το γιατί η 10η θέση από φέτος θα απαιτήσει τεράστια υπέρβαση έναντι της Τσεχίας, που είναι το ακλόνητο φαβορί, και το πώς η Πολωνία μπορεί να εξελιχθεί σε… εφιάλτη με τέσσερις ομάδες στο League Stage του Conference League!

Το πιο σημαντικό μέχρι το… επόμενο ήταν το χθεσινό βράδυ για την Ελλάδα και τις ομάδες μας στη μάχη του UEFA ranking και κυρίως της ευνοϊκής εκπροσώπησης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια. Το βράδυ των ρεβάνς του τρίτου προκριματικού σε Europa και Conference League που έφερε και πάλι την κατάσταση στα μέτρα της Ελλάδας ως προς τους τρεις στόχους που μπορεί πλέον να θέσει για την εφετινή σεζόν 2025-26!

Με τις προκρίσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ η χώρα μας εξασφάλισε από τις 14 Αυγούστου τρεις θέσεις στο League Stage των τριών διοργανώσεων (με Ολυμπιακό στο Champions League και με ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στο Europa ή στο Conference League) και με την πρόκριση της ΑΕΚ επί του Αρη Λεμεσού διατήρησε τις ελπίδες της για το πολύ σημαντικό τέσσερα στα πέντε, αν η Ενωση τα καταφέρει στα πλέι οφ του Conference απέναντι στην Αντερλεχτ!

Αυτά τα δύο ματς της ΑΕΚ κόντρα στους Βέλγους και δέκα ακόμα αναμετρήσεις στα πλέι οφ του Conference League, που θα κρίνουν την τελική εκπροσώπηση στο League Stage της Τσεχίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Δανίας και της Αυστρίας, θα διαμορφώσουν σε μεγάλο σεζόν τη νέα ευρωπαϊκή σεζόν και τη μάχη του UEFA ranking.

Ας δούμε όμως αναλυτικά σε τι μπορεί πλέον να ποντάρει η Ελλάδα και ποιους στόχους ρεαλιστικά μπορεί να διεκδικήσει:

Ακλόνητο φαβορί η Τσεχία στη μάχη της 10ης θέσης

Ο μεγάλος στόχος της χώρας μας που είναι η επιστροφή στο ευρωπαϊκό top-10 με τον πρωταθλητή Ελλάδας να έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Stage του Champions League είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί από εφέτος με την Τσεχία να παραμένει το ακλόνητο φαβορί για να την διατηρήσει.

Δεν είναι μόνο η διαφορά των 3,388 πόντων που ισοδυναμεί περίπου με οχτώ ή εννιά νίκες, κυρίως είναι το γεγονός ότι η Τσεχία μπορεί να συνεχίσει και με τις πέντε ομάδες της σε League Stage! Εχει ήδη εξασφαλισμένη τη Σλάβια Πράγας στο Champions League, τη Βικτόρια Πλζεν στο Europa, τη Σίγκμα Ολομουτς στο Europa ή στο Conference και η τελική της εκπροσώπηση θα κριθεί στα δυο ζευγάρια των πλέι οφ του Conference, αυτό της Σπάρτα Πράγας που είναι δεδομένα το φαβορί απέναντι στη λετονική Ρίγα και της Μπάνικ Οστράβα κόντρα στη σλοβενική Τσέλιε.

Αν η Τσεχία έχει μεγαλύτερη ή ίση εκπροσώπηση με την Ελλάδα, τότε θα απαιτηθεί μεγάλη υπέρβαση από την πλευρά των ομάδων μας στη διάρκεια της κανονικής σεζόν για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA

Πολωνία: ο μεγάλος πονοκέφαλος!

Από εκεί και πέρα η χώρα μας έχει πλέον όλα τα φόντα για να διατηρηθεί στην προνομιακή 11η θέση στην οποία ξεκίνησε την εφετινή σεζόν και την οποία διατηρεί ακόμα με σχετική απόσταση ασφαλείας από τη 12η Νορβηγία και την 13η Πολωνία. Μια διαφορά που υπολογίζεται κοντά στις τέσσερις με πέντε νίκες…

Στη μάχη της διατήρησης των κεκτημένων μας η μεγάλη απειλή δεν είναι τόσο η 12η Νορβηγία όσο η 13η Πολωνία. Εκτός του πολύ καλού μέχρι σήμερα ξεκινήματος των πολωνικών ομάδων στα καλοκαιρινά προκριματικά (η πρώτη χώρα σε συγκομιδή μαζί με την Κύπρο) υπάρχει και το εφιαλτικό σενάριο οι Πολωνοί να συνεχίσουν με το απόλυτο τέσσερα στα τέσσερα στο League Stage του Conference League που τους έχει βοηθήσει να εκτοξευθούν τα τρία τελευταία χρόνια στο UEFA ranking!

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Αν η Λεχ Πόζναν (η μοναδική αυτή την ώρα σίγουρη πολωνική ομάδα σε League Stage) αποκλειστεί στα πλέι οφ του Europa League από τη βελγική Γκενκ και αν γίνει το τρία στα τρία για την Πολωνία στα τρία ζευγάρια του Conference: Γιαγκελόνια με Ντινάμο Σίτι από την Αλβανία, Λέγκια – Χιμπέρνιαν (Σουηδία) και Ρακόφ – Αρντά Καρτζάλι (Βουλγαρία). Καθόλου απίθανο σενάριο βάσει της μέχρι σήμερα παρουσίας των πολωνικών ομάδων στα καλοκαιρινά προκριματικά!

Μας κάνει και η… 12η θέση!

Στο χειρότερο σενάριο η χώρα μας πρέπει να διατηρηθεί στο top-12 του UEFA ranking και να κρατήσει τη 12η θέση στην οποία τερμάτισε στο τέλος της περσινής σεζόν και η οποία έχει την ίδια ακριβώς εκπροσώπηση με την 11η. Αν το καταφέρει θα ξέρουμε ότι για τα δύο επόμενα χρόνια πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας θα έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Stage (αφού θα ξεκινούν από τα πλέι οφ Champions και Europa League), ότι ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα παίζει προκριματικά Champions League και ότι τα δύο ακόμα εισιτήρια θα είναι στο Europa και στο Conference League από τον δεύτερο προκριματικό!

Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα οι ομάδες μας δείχνουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, ακόμα κι αν δεν συνεχίσουμε με τέσσερις ομάδες στο League Stage των τριών διοργανώσεων. Και αυτό γιατί…

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Η 12η Νορβηγία δεν δείχνει να μπορεί να μας απειλήσει. Εχει δύο εξασφαλισμένα εισιτήρια σε League Stage (Μπόντο Γκλιμτ σε Champions ή Εuropa League) και Μπραν (Europa ή Conference) αλλά και δύσκολο έργο στα πλέι οφ του Conference με τη Ρόζενμποργκ και τη Φρέντρικσταντ να έχουν πέσει πάνω σε Μάιντς και Κρίσταλ Πάλας… Όπως και εμείς με τον Αρη, έχει ήδη χάσει τη Βίκινγκ από την αρχική της πεντάδα!

ΔΑΝΙΑ: Η 14η Δανία έχει ήδη χάσει από την αρχική της τετράδα τη Σίλκεμποργκ, έχει κλείσει δύο θέσεις στο League Stage με Κοπεγχάγη (Champions ή Europa) και Μίντιλαντ (Europa ή Conference) αλλά επίσης θα έχει δύσκολο έργο στα πλέι οφ του Conference για το τρία στα τέσσερα με την Μπρόντμπι να έχει να αντιμετωπίσει τη Στρασμπούρ!

ΑΥΣΤΡΙΑ: Η 15η Αυστρία έχει ήδη χάσει από την πεντάδα της την Αούστρια Βιέννης, έχει ήδη κλείσει δύο θέσεις στο League Stage με Στουρμ Γκρατς (Champions ή Europa) και Σάλτσμπουργκ (Europa League) και χρειάζεται το δύο στα δύο στα πλέι οφ του Conference με τη Ραπίντ Βιέννης να είναι το φαβορί απέναντι στην ουγγρική Γκιόρι Ετο και τη Βολφσμπέργκερ μετά τον ΠΑΟΚ να έχει δύσκολο έργο απέναντι στην κυπριακή Ομόνοια.

Συμπερασματικά οι παράγοντες που θα κρίνουν τη σεζόν για τη χώρα μας στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν είναι οι εξής:

-Αν θα συνεχίσει με τέσσερις στις πέντε ομάδες στη φάση των League Stage των τριών διοργανώσεων, αν δηλαδή τα καταφέρει η ΑΕΚ απέναντι στην Αντερλεχτ

-Η εξέλιξη στα δέκα ζευγάρια των πλέι οφ του Conference που θα κρίνουν την τελική εκπροσώπηση Τσεχίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Δανίας και Αυστρίας κατά κύριο λόγο

-Το ενδεχόμενο να μην έχει εκπροσώπηση στο League Stage του Conference, που μας έχει ξελασπώσει τα τελευταία χρόνια, αν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τα καταφέρουν απέναντι σε Σαμσουνσπόρ και Ριέκα και η ΑΕΚ αποκλειστεί από την Αντερλεχτ

Xρόνια πολλά σε όλους!