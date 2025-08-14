Με ξέσπασμα στην παράταση (1-1 κ.δ) και με τα νέα αποκτήματα να βρίσκουν δίχτυα (Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς) η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του Άρη Λεμεσού και πήρε την πρόκριση στα playoffs του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ για το εισιτήριο της League Phase!

Μπορεί να αγχώθηκε, αλλά στην παράταση και με την αλλαγή σχηματισμού από ρόμβο σε 4-2-3-1, η ΑΕΚ λύγισε την αντίσταση του Άρη Λεμεσού και με το 3-1 πανηγύρισε την πρόκριση στα play off του Conference League, όπου θα βρει απέναντί της την Άντερλεχτ! Η Ένωση πήρε προβάδισμα στο 51' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν, ισοφαρίστηκε με πέναλτι του Κβιλιτάια στο 62', αλλά στην παράταση οι Κουτέσα και Γιόβιτς... καθάρισαν για την ΑΕΚ. Ο πρώτος στο 104' έδωσε ξανά το προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους και ο δεύτερος από ασίστ του Κουτέσα στο 110' σκόραρε στο ντεμπούτο του, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στην OPAP Arena.

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Έτσι ξεκίνησαν

Τον Πένραϊς αποφάσισε να επιλέξει στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Σκωτσέζο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Εκπλήξεις στην ενδεκάδα δεν υπήρχαν. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνέθεταν την αμυντική γραμμή, με τον Μαρίν στο «έξι» και τους Πινέδα και Περέιρα εσωτερικούς μέσους καθώς ο Μεξικανός χαφ επανήλθε στην ενδεκάδα. Στο «δέκα» επιλέχθηκε ο Μάνταλος, με τους Ζίνι και Πιερό στην επίθεση. Για τον Άρη Λεμεσού ο Άρτεμ Ράντκοφ επέλεξε τον Βανά στην εστία, τους Κορέια, Γκόλντσον, Μπαλόγκουν και Γιάγκο στην άμυνα, τους Χαραλάμπους και Μάριεφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους ΜακΚόσλαντ και Μαγιαμπέλα στα δύο άκρα και τον Κβιλιτάια με τον Κακουλλή στην επίθεση.

Προβληματική ανάπτυξη από την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος είχε εμφανές πρόβλημα στην ανάπτυξη καθώς δεν μπορούσε να πάρει σχεδόν τίποτα από τους παίκτες στον άξονα, ενώ στα άκρα λόγω του ρόμβου δεν είχε επιλογές για να χτυπήσει από εκεί την άμυνα του Άρη Λεμεσού, ο οποίος ήταν επικίνδυνος μπροστά και μπαίνοντας ζωηρά στο ματς είχε μεγάλη ευκαιρία στο 9' με τον Στρακόσα να λέει «όχι» στο σουτ του Μαγιαμπέλα από πλεονεκτική θέση. Η Ένωση δεν μπορούσε να επιβάλει τον ρυθμό της έχοντας χάσει και από νωρίς τον Περέιρα με πρόβλημα τραυματισμού, με τον Λιούμπισιτς να τον αντικαθιστά.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήρθε στο 20' έπειτα από ένα πλάγιο του Πένραϊς με τον Ζίνι να πιάνει την κεφαλιά και τον Βανά να αποκρούει εντυπωσιακά. Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο συνέχιζαν να μην διαθέτουν ορθολογική ανάπτυξη. Ο Ρότα στο 36' απείλησε με ένα δυνατό μακρινό σουτ, με τον Βανά να είναι ξανά σε ετοιμότητα και τον Πιερό να μην μπορεί να σουτάρει στο ριμπάουντ.

Την ίδια στιγμή στα μετόπισθεν των κιτρινόμαυρων ο Άρης Λεμεσού έβρισκε χώρους και έβγαινε μπροστά δημιουργώντας προϋποθέσεις απειλής. Η Ένωση ωστόσο παρά το μέτριο ως κακό πρώτο μέρος που είχε, έχασε απίστευτη τριπλή ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Ο Βανά απέκρουσε στη γωνία του το σουτ του Μαρίν, είχε απάντηση και στην κοντινή προσπάθεια του Μάνταλου, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η κεφαλιά του Ρέλβας έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο!

Η ΑΕΚ δεν κράτησε το προβάδισμα με τον Μαρίν και... παράταση

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Πένραϊς, ρίχνοντας τον Πήλιο στο ματς και ο Έλληνας αριστερός μπακ έδωσε τη λύση λίγα λεπτά αργότερα. Κατέβασε την μπάλα, έπαιξε το ένα-δύο με τον Λιούμπισιτς και ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Γιάγκο. Ο Μαρίν το εκτέλεσε δυνατά στο παραθυράκι και έγραψε το 1-0 για την Ένωση στο 51', στο πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η ΑΕΚ είχε αρχίσει και έπαιρνε κάποια πράγματα από τον άξονά της με συνέπεια να βγάζει κάπως καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτό του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο με τη συμπλήρωση μιας ώρας σε μια φάση που δεν... μύριζε κίνδυνο ήρθε η ισοφάριση για την κυπριακή ομάδα. Ο Ρότα μάρκαρε απρόσεκτα τον Κορέια, ο Λίντχουντ έδειξε αρχικά φάουλ, αλλά στη συνέχεια κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει αν είναι εντός περιοχής. Από τα ριπλέι φάνηκε πως το μαρκάρισμα ήταν εντός, όμως ίσως ο Ρότα να βρήκε μπάλα. Σε κάθε περίπτωση το πέναλτι δόθηκε και ο Κβιλιτάια από την άσπρη βούλα έγραψε το 1-1 στο 62'.

Η ισοφάριση και με τον τρόπο που ήρθε, είχε επηρεάσει εμφανώς την ΑΕΚ, που δεν μπορούσε ξανά να αναπτυχθεί. Ο Νίκολιτς πέρασε τον Κοϊτά αντί του Πινέδα και τον Γκατσίνοβιτς αντί του Πιερό, με τον Μαυριτανό να πηγαίνει στο «δέκα» και τον Σέρβο πλάι στον Ζίνι μπροστά, ενώ ο Μάνταλος γύρισε στο «έξι». Η Ένωση συνέχιζε να προβληματίζει στο δημιουργικό κομμάτι με κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο, με τον Νίκολιτς στο 85' να αλλάζει τον ρόμβο σε 4-2-3-1 περνώντας τον Κουτέσα αντί του Μάνταλου. Ο Κουτέσα πήγε αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Ζίνι, με τους Μαρίν και Λιούμπισιτς στον άξονα. Η αλλαγή σχηματισμού έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να αναπτυχθεί πιο σωστά. Οι κιτρινόμαυροι πίεσαν στις καθυστερήσεις, αλλά το σουτ του Κοϊτά στο 95' πέρασε δίπλα από το κάθετο και η παράταση ήταν γεγονός.

Η αλλαγή σχηματισμού... άλλαξε την ΑΕΚ και οι Κουτέσα και Γιόβιτς της έδωσαν την πρόκριση

Η ΑΕΚ με την αλλαγή του σχηματισμού είχε αποκτήσει πλάτος στο γήπεδο και άρχιζε να πιέζει περισσότερο. Στο 94' ο Γκατσίνοβιτς τροφοδοτήθηκε μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμα του ήταν κακό. Ο Άρης Λεμεσού χτύπησε... καμπανάκια στην Ένωση στο 99' με ένα επικίνδυνο σουτ του Κοκόριν που πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο, με τον Νίκολιτς να ρίχνει στο παιχνίδι και τον Γιόβιτς στο ντεμπούτο του αντικαθιστώντας τον Ζίνι. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 103' με ένα πλασέ του Μάριεφ που μπλόκαρε ο Στρακόσα, αλλά στη συνέχεια της φάσης η ΑΕΚ βρήκε το πολυπόθητο γκολ. Ο Πήλιος έβγαλε μια βαθιά μπαλιά προς τον Κουτέσα, αυτός μπήκε από αριστερά μέσα στην περιοχή και με δυνατό δεξί σουτ νίκησε τον Βανά γράφοντας το 2-1 για την ΑΕΚ στο 104' και πανηγυρίζοντας με την αγαπημένη του... μαγική του κίνηση αλά Χάρι Πότερ!

Η ΑΕΚ λίγο έλειψε να ισοφαριστεί στο 109' όταν το δυνατό σουτ του Κοκόριν τράνταξε το δοκάρι, αλλά στην εξέλιξη της φάσης η Ένωση καθάρισε την πρόκριση. Οι κιτρινόμαυροι έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Κοϊτα τροφοδότησε τον Κουτέσα και εκείνος την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Γιόβιτς που πλάσαρε τον Βανά σκοράροντας στο ντεμπούτο του για το 3-1 στο 110'! Δύο λεπτά αργότερα μάλιστα η ΑΕΚ άγγιξε και το τέταρτο τέρμα όταν ο Κουτέσα πάσαρε στον Γιόβιτς και αυτός έβγαλε τον Κοϊτά σε τετ-α-τετ αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βανά. Η ΑΕΚ πανηγύρισε έστω και με αγχωτικό τρόπο την πρόκριση, έκανε το δεύτερο βήμα και πλέον θα παίξει σε δύο... τελικούς με την Αντερλεχτ την πρόκριση στη League Phase του Conference League!

MVP: Ο Κουτέσα πέρασε στο ματς και με γκολ και ασίστ καθάρισε την πρόκριση μαζί με τον Γιόβιτς. Ο πολυτιμότερος του ματς ο Ελβετός εξτρέμ της ΑΕΚ.

Στο ύψος τους: Ο Πήλιος έκανε ένα πολύ καλό ματς με το που πέρασε στο παιχνίδι. Κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 του Μαρίν και έβγαλε την μπαλιά στο γκολ του Κουτέσα για το 2-1. Ο Μουκουντί ήταν αλάνθαστος στα μετόπισθεν και έκοβε τα πάντα, ενώ ο Γιόβιτς πραγματοποίησε ένα ιδανικό ντεμπούτο.

Αδύναμος κρίκος: Η ΑΕΚ για ακόμα ένα παιχνίδι δεν πήρε σχεδόν τίποτα από τον Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η γκάφα: Ο Ρότα πήγε απρόσεκτα στο μαρκάρισμα πάνω στον Κορέια στο πέναλτι που κέρδισε ο Άρης Λεμεσού.

Το στραγάλι: Ο Ολλανδός Άλαρντ Λίντχουντ κλήθηκε στο VAR για να δει το μαρκάρισμα του Ρότα στον Κορέια. Ήταν εντός περιοχής και έδωσε πέναλτι, ωστόσο, αν και έβαλε άτσαλα το πόδι του όπως είπαμε, ίσως και να βρήκε μπάλα ο Έλληνας δεξιός μπακ της ΑΕΚ.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ρόμβος της ΑΕΚ προβλημάτισε τρομερά στην ανάπτυξη των κιτρινόμαυρων, αλλά όταν ο Νίκολιτς άλλαξε τον σχηματισμό σε 4-2-3-1 δίνοντας πλάτος στο γήπεδο, η Ένωση δημιούργησε και στην παράταση πήρε την πρόκριση με τους Κουτέσα και Γιόβιτς να καθαρίζουν. Οι κιτρινόμαυροι αν και αγχώθηκαν, έκαναν αυτό που έπρεπε και θα παίξουν στα play off με την Άντερλεχτ την είσοδό τους στη League Phase του Conference League.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46' Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (85' Κουτέσα), Πινέδα (73' Κοϊτά), Περέιρα (4' Λιούμπισιτς), Μαρίν, Ζίνι (100' Γιόβιτς), Πιερό (73' Γκατσίνοβιτς)

Άρης Λεμεσού (Άρτεμ Ράντκοφ): Βανά, Κορέια (65' Κορέια), Γκόλντσον, Μπαλόγκουν, Γιάγκο, Χαραλάμπους (118' Μπουρανέ), Μάριεφ, ΜακΚόσλαντ (46' Μόντνορ), Μαγιαμπέλα (89' Γκοστάντ), Κβιλιτάια (77' Εφάγκε), Κακουλλής (65' Κοκόριν)