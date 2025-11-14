ΑΕΚ: «Χρυσός» σκόρερ ο Πιερό κόντρα στη Κόστα Ρίκα, αγγίζει το... όνειρο του Μουντιάλ η Αϊτή
Άνω-κάτω έκανε τον όμιλο της στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 η Αϊτή μετά τη νίκη κόντρα στην Κόστα Ρίκα με 1-0 καθώς τόσο αυτές οι δύο όσο και η Ονδούρα, έχουν σοβαρές πιθανότητες να βρεθούν στα τελικά της διοργάνωσης.
Ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ ήταν ο... χρυσός σκόρερ για τη χώρα του με γκολ στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας έτσι σοβαρές πιθανότητες στο να κλείσει ένα εισιτήριο στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.
Αυτή τη στιγμή, η Ονδούρα με την Αϊτή ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς και η Κόστα Ρίκα βρίσκεται στην 3η θέση με 6 βαθμούς, με την τελευταία αγωνιστική να βρίσκει την Αϊτή κόντρα στην αδιάφορη, βαθμολογικά, Νικαράγουα ενώ Ονδούρα και Κόστα Ρίκα θα κοντραριστούν για τη νίκη.
Σε περίπτωση που η Αϊτή δεν τερματίσει πρώτη, τότε έχει πιθανότητες να περάσει στα play off ως μία από τις δύο καλύτερες δεύτερες.
🤯🇭🇹🇨🇷 EL GOL DE HAITÍ CONTRA KEYLOR NAVAS PARA GANARLE A COSTA RICA Y COMPLICÁNDOLE LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL. pic.twitter.com/4vtm5Rr2WM— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2025
