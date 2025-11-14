Με γκολ του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Αϊτή πήρε τεράστια νίκη κόντρα στην Κόστα Ρίκα και πλέον έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Άνω-κάτω έκανε τον όμιλο της στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 η Αϊτή μετά τη νίκη κόντρα στην Κόστα Ρίκα με 1-0 καθώς τόσο αυτές οι δύο όσο και η Ονδούρα, έχουν σοβαρές πιθανότητες να βρεθούν στα τελικά της διοργάνωσης.

Ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ ήταν ο... χρυσός σκόρερ για τη χώρα του με γκολ στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας έτσι σοβαρές πιθανότητες στο να κλείσει ένα εισιτήριο στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Αυτή τη στιγμή, η Ονδούρα με την Αϊτή ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς και η Κόστα Ρίκα βρίσκεται στην 3η θέση με 6 βαθμούς, με την τελευταία αγωνιστική να βρίσκει την Αϊτή κόντρα στην αδιάφορη, βαθμολογικά, Νικαράγουα ενώ Ονδούρα και Κόστα Ρίκα θα κοντραριστούν για τη νίκη.

Σε περίπτωση που η Αϊτή δεν τερματίσει πρώτη, τότε έχει πιθανότητες να περάσει στα play off ως μία από τις δύο καλύτερες δεύτερες.