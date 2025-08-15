ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Αντερλεχτ στο Βέλγιο
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι οι φίλαθλοι της ομάδας μας μπορούν να προαγοράσουν το εισιτήριό τους για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου (21:00 ώρα Ελλάδας) στο Constant Vanden Stock Stadium.
Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά τους, θα λάβουν την επιβεβαίωση στο e-mail τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο παραλαβής του εισιτηρίου τους, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο.
