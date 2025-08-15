Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι οι φίλαθλοί της μπορούν να προαγοράσουν το εισιτήριό τους για την πρώτη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες την προσεχή Πέμπτη (21/8) για τα play off του Conference League.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι οι φίλαθλοι της ομάδας μας μπορούν να προαγοράσουν το εισιτήριό τους για τον εκτός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου (21:00 ώρα Ελλάδας) στο Constant Vanden Stock Stadium.

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά τους, θα λάβουν την επιβεβαίωση στο e-mail τους και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τον τρόπο παραλαβής του εισιτηρίου τους, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο.

Μπορείτε να προαγοράσετε το εισιτήριό σας ΕΔΩ