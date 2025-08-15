Νίκολιτς: «Έδωσε φρεσκάδα η αλλαγή διάταξης, μας λείπουν δύο παίκτες για τον ρόμβο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση της ΑΕΚ επί του Άρη Λεμεσού παραδέχθηκε πως η αλλαγή σχηματισμού σε 4-2-3-1 έδωσε πνοή στην ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι για τον ρόμβο του λείπει ένα «εξάρι» και ένας παίκτης προωθημένος που θα έχει διαφορετικό προφίλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο και στους φιλάθλους μας γιατί ήρθαν στο γήπεδο παρά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου με την Αθήνα άδεια. Αυτοί είναι αληθινοί οπαδοί. Αυτοί πρέπει να πάρουν σύμφωνα με τη γνώμη μου μια έκπτωση για την επόμενη αναμέτρηση. Ήταν δύσκολο ματς, όπως και στην Κύπρο. Οι παίκτες μου κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και οι αλλαγές βοήθησαν. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, υπάρχουν στοιχεία για να βελτιώσουμε. Τώρα στρεφόμαστε στην Άντερλεχτ. Αύριο έχουμε ένα φιλικό με την Κηφισιά που θα χρησιμοποιήσουμε τους νέους παίκτες και κάποιους αναπληρωματικούς αλλά το μυαλό μας πηγαίνει πλέον αποκλειστικά στην Άντερλεχτ».

Για τις αλλαγές που βοήθησαν και την αλλαγή του σχηματισμού που άλλαξε την εικόνα της ΑΕΚ: «Συμφωνώ. Όντως άλλαξαν το παιχνίδι οι αλλαγές και εμείς αλλάξαμε παίζοντας από τα άκρα κάθετο ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μας υπήρχε η αλλαγή διάταξης, όμως δεν υπολογίζεις τον τραυματισμό στα πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 100% της κατάστασής μας, αλλά βοήθησε πολύ η εμπειρία των παικτών έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού την παράταση. Το πλάνο βγήκε αφού νικήσαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες μου».

Για το πόσο επηρέασε ο τραυματισμός του Περέιρα και σε τι κατάσταση είναι: «Βεβαίως και επηρεάστηκε η ομάδα, ειδικά όταν έρχεται νωρίς. Μπήκε ένας παίκτης που δεν είχε κάνει προθέρμανση. Τα πρώτα 30 λεπτά τα πετάξαμε μαζί με το άγχος που υπήρχε. Είχαμε έναν εκνευρισμό, αλλά και από αυτό αποκομίσαμε κάτι και στο τέλος πήραμε και το αποτέλεσμα».

Για το ντεμπούτο του Γιόβιτς: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με ποιότητα. Έπαιξε 30 λεπτά και σαφώς μπορεί και καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για τον Κουτέσα και για τον Κοϊτα, αλλά και για τον Γκατσίνοβιτς. Πρέπει να μπαίνουμε με αυτή τη νοοτροπία και τη δύναμη. Έχουμε παίκτες ετοιμοπόλεμους. Ο Λιούμπισιτς μπήκε στο τρίτο λεπτό και πολέμησε κάνοντας την καλύτερη παρουσία του».

Για το αν θεωρεί πως μπορεί να δούμε το 4-2-3-1 σύντομα από το ξεκίνημα ενός παιχνιδιού: «Γιατί όχι. Δεν έχουμε κάποιο φιξαρισμένο στυλ. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε διαφορετικές διατάξεις, ανάλογα και με τους παίκτες και το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αλλάζουμε και κατά τη διάρκεια του ματς. Πρέπει να έχουμε δύο με τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς για να χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα αλλά και σε όλη τη σεζόν».

Για το τι λείπει από τον σχηματισμό του ρόμβου για να γίνει αυτό το σύστημα πιο λειτουργικό: «Έχουμε μπροστά μας μια πολύ σοβαρή ομάδα την Άντερλεχτ. Ήταν απίστευτη η κλήρωση που μας προέκυψε. Έχουμε ακόμα ένα βήμα, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι μια διάταξη από την οποία μας λείπει ένα εξάρι, ένας δυναμικός παίκτης που θα κλέβει μπάλες για να βγαίνει η ομάδα στο τρανζίσιον, αλλά και ίσως ένας παίκτης προωθημένος με ένα διαφορετικό προφίλ. Μας έδωσε μια φρεσκάδα η νέα διάταξη. Ήταν πιο κατάλληλη από ό,τι ο ρόμβος, αλλά παίζει ρόλο και η ψυχολογία και η κατάσταση των παικτών. Έχω αποκομίσει μαθήματα για την ομάδα και για τους παίκτες αλλά και για τις τακτικές μας. Σήμερα κερδίσαμε και αυτό το κρατάμε».