Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα από τη θύρα 39 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας να εμψυχώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Νωρίτερα διαβάσατε για το κάλεσμα που έχει απευθύνει η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, η Original 21 για τις 17:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να... ντοπάρουν τους παίκτες της ομάδας στην τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα των play offs.

Η απόφαση που πήρε η ΑΕΚ είναι να ανοίξει θύρα του γηπέδου προκειμένου οι οπαδοί της ΑΕΚ να έχουν τη δυνατότητα να εμψυχώσουν τους κιτρινόμαυρους από την εξέδρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της προπόνησης.

Η θύρα 39 θα ανοίξει στις 16:45 και από την έναρξη της προπόνησης θα έχουν τη δυνατότητα για ένα τέταρτο να εμψυχώσουν τους παίκτες της Ένωσης.

Η προπόνηση συνεπώς θα είναι ανοικτή για τον κόσμο της ΑΕΚ για 15 λεπτά και έπειτα οι φίλοι των κιτρινόμαυρων θα αποχωρήσουν για να συνεχίσει ο Νίκολιτς με τους παίκτες του το πρόγραμμα ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους για το ντέρμπι στο Φάληρο.