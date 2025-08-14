Στο 62ο λεπτό της ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια οι Κύπριοι πήραν πέναλτι μέσω VAR για μαρκάρισμα του Ρότα και ο Κβιλιτάια ισοφάρισε σε 1-1.

Περίπου 10 λεπτά κράτησε το προβάδισμα της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 51' με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν και στο 62ο λεπτό οι Κύπριοι ισοφάρισαν με πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR.

Ο Ρότα στο όριο της περιοχής έκανε άτσαλο μαρκάρισμα στον Κορέια, ο διαιτητής σε πρώτο χρόνο έδωσε φάουλ εκτός περιοχής, όμως έπειτα από on-field review δόθηκε πέναλτι. Ο Κβιλιτάια το εκτέλεση, ο Στρακόσα παρόλο που έπεσε σωστά δε βρήκε την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 (συνολικό σκορ 3-3).