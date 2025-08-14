Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν που κέρδισε ο Πήλιος.

Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρους της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και ανέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στα Play Offs του Conference League. Ο Σταύρος Πήλιος μπήκε στο παιχνίδι με την έναρξη του δεύτερου μέρους αντί του Τζέιμς Πένραϊς, στο 50' έπαιξε το 1-2 με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Γιάγκο τον ανέτρεψε, με τον διαιτητή να δίνει άμεσα το πέναλτι.

Στο 51ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και «τίναξε» τα δίχτυα για το 1-0. Πρώτο γκολ του διεθνή Ρουμάνου χαφ με τη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος.