ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Ο Πήλιος ήρθε από τον πάγκο και κέρδισε πέναλτι, άνοιξε το σκορ ο Μαρίν (vid)
Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρους της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού και ανέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στα Play Offs του Conference League. Ο Σταύρος Πήλιος μπήκε στο παιχνίδι με την έναρξη του δεύτερου μέρους αντί του Τζέιμς Πένραϊς, στο 50' έπαιξε το 1-2 με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Γιάγκο τον ανέτρεψε, με τον διαιτητή να δίνει άμεσα το πέναλτι.
Στο 51ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και «τίναξε» τα δίχτυα για το 1-0. Πρώτο γκολ του διεθνή Ρουμάνου χαφ με τη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.