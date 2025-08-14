ΑΕΚ - Αρης Λεμεσού: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Τον Πένραϊς αποφάσισε να επιλέξει στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena με τον Σκωτσέζο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.
Εκπλήξεις στην ενδεκάδα δεν υπάρχουν από τον Νίκολιτς. Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνθέτουν την αμυντική γραμμή, με τον Μάνταλο στο «έξι» και τους Πινέδα και Περέιρα εσωτερικούς μέσους καθώς ο Μεξικανός χαφ επανέρχεται στην ενδεκάδα. Στο «δέκα» επιλέγεται ο Μαρίν, με τους Ζίνι και Πιερό στην επίθεση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.