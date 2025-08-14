Ο Τζέιμς Πένραϊς πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη συμμετοχή ξεκινώντας στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τον Αρη Λεμεσού.

Τον Πένραϊς αποφάσισε να επιλέξει στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena με τον Σκωτσέζο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Εκπλήξεις στην ενδεκάδα δεν υπάρχουν από τον Νίκολιτς. Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνθέτουν την αμυντική γραμμή, με τον Μάνταλο στο «έξι» και τους Πινέδα και Περέιρα εσωτερικούς μέσους καθώς ο Μεξικανός χαφ επανέρχεται στην ενδεκάδα. Στο «δέκα» επιλέγεται ο Μαρίν, με τους Ζίνι και Πιερό στην επίθεση.