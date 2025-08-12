Από την Τρίτη (12/8) ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού, σε ματς στο οποίο θα είναι κλειστό το βόρειο πέταλο της OPAP Arena.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα δυο γκολ που είχε από το 15ο λεπτό του πρώτου παιχνιδιού με τον Άρη Λεμεσού, καθώς οι Κύπριοι ισοφάρισαν σε 2-2 κι όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (14/8, 21:00). Μέχρι την Τρίτη (12/8) είχαν δικαίωμα απόκτησης εισιτηρίου, μόνο οι κάτοχοι διαρκείας, όμως πλέον άρχισε η ελεύθερη διάθεση.

Θυμίζουμε πως σε αυτό το παιχνίδι ο Δικέφαλος θα εκτίσει ποινή μερικού κλεισίματος της έδρας, η οποία ήταν σε αναστολή από το 2023, όμως τέθηκε σε εφαρμογή μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Σε αυτό το πλαίσιο στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού θα είναι κλειστό το βόρειο πέταλο της OPAP Arena, δηλαδή η εξέδρα της Original 21 στο πάνω και στο κάτω διάζωμα, πίσω από την εστία.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ και με νέα ποινή του ίδιου τμήματος του γηπέδου για τον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία επίσης έχει διετή αναστολή και συνεπώς οι Ενωσίτες που θα δώσουν το παρών στο γήπεδο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η αγορά των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με τους Κύπριους γίνεται μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

