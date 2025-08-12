ΑΕΚ: Ξεκίνησε η ελεύθερη πώληση για τη ρεβάνς με Άρη Λεμεσού, κλειστό το βόρειο πέταλο της OPAP Arena
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμα δυο γκολ που είχε από το 15ο λεπτό του πρώτου παιχνιδιού με τον Άρη Λεμεσού, καθώς οι Κύπριοι ισοφάρισαν σε 2-2 κι όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (14/8, 21:00). Μέχρι την Τρίτη (12/8) είχαν δικαίωμα απόκτησης εισιτηρίου, μόνο οι κάτοχοι διαρκείας, όμως πλέον άρχισε η ελεύθερη διάθεση.
Θυμίζουμε πως σε αυτό το παιχνίδι ο Δικέφαλος θα εκτίσει ποινή μερικού κλεισίματος της έδρας, η οποία ήταν σε αναστολή από το 2023, όμως τέθηκε σε εφαρμογή μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Σε αυτό το πλαίσιο στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού θα είναι κλειστό το βόρειο πέταλο της OPAP Arena, δηλαδή η εξέδρα της Original 21 στο πάνω και στο κάτω διάζωμα, πίσω από την εστία.
Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ και με νέα ποινή του ίδιου τμήματος του γηπέδου για τον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία επίσης έχει διετή αναστολή και συνεπώς οι Ενωσίτες που θα δώσουν το παρών στο γήπεδο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Η αγορά των εισιτηρίων για τη ρεβάνς με τους Κύπριους γίνεται μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.
Τα πρόστιμα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά
- 25.000 ευρώ για πυροτεχνήματα
- 50.000 για χρήση λέιζερ
- 10.000 για μετάδοση μηνύματος που δεν συνάδει σε αθλητική διοργάνωση
- 16.000 ευρώ για κλειστούς διαδρόμους
- 5.000 ευρώ για ανεπαρκή έλεγχο των φιλάθλων
