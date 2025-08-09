Με τη βοήθεια του Wyscout, το Gazzetta καταγράφει τις γεμάτες εμφανίσεις του Πέτρου Μάνταλου στον νέο του ρόλο στο «έξι» στον ρόμβο του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στο 4-4-2 με ρόμβο που εφαρμόζει από το ξεκίνημα της σεζόν έχει καθιερώσει τον Πέτρο Μάνταλο στο «έξι», με τον 33χρονο χαφ της ΑΕΚ να ανταποκρίνεται εξαιρετικά.

Ήδη μετράει δύο ασίστ, τη μία από στατική φάση στο γκολ του Ρέλβας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στην OPAP Arena και την άλλη με τη φοβερή κίνησή του και την άψογη κάθετη που έβγαλε στον Περέιρα στο πρώτο γκολ με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.

Στα τρία πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν ο Μάνταλος χωρίς αμφιβολία είναι από τους καλύτερους της ΑΕΚ σε κάθε παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι δεν παίζει στη φυσική του θέση (στο τελευταίο παιχνίδι στην Κύπρο αγωνίστηκε για κάποιο διάστημα και στο «δέκα» πριν αντικατασταθεί), βοηθώντας τόσο στην ανάπτυξη και στη δημιουργία, όσο και ανασταλτικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρία παιχνίδια με Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού, σύμφωνα με το Wyscout, επτά πάσες του Μάνταλου έχουν καταλήξει σε τελικές για την ΑΕΚ. Η μπάλα άλλωστε περνάει συχνά από τα πόδια του ξεκινώντας το χτίσιμο του παιχνιδιού και αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή του στο passing game.

Οι επιδόσεις του Μάνταλου μέσα από το Wyscout στα τρία πρώτα ματς της σεζόν

Η συνεισφορά του Μάνταλου σε αυτό με τον τρόπο που αναπτύσσεται το σύνολο του Νίκολιτς είναι σημαντική, όπως προκύπτει και μέσα από το Wyscout. Στο πρώτο ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά είχε 20/28 σωστές μεταβιβάσεις δηλαδή 71%, αλλά στη ρεβάνς στην Ουγγαρία ανέβασε το ποσοστό στο 84% με 42/50 και στο παιχνίδι της Κύπρου με τον Άρη Λεμεσού είχε 36/44, δηλαδή ακρίβεια 82%.

Αναλύοντας περισσότερο τις επιδόσεις του Μάνταλου στο κομμάτι της δημιουργίας, επιβεβαιώνεται ο κομβικός ρόλος του «εξαριού» στα πλάνα του Νίκολιτς. Μάλιστα ο 33χρονος Έλληνας διεθνής χάφ έχει καταγράψει συνολικά στα τρία ευρωπαϊκά ματς 20/28 εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο, 26/39 εύστοχες προωθητικές μπαλιές και 2/5 σωστές πάσες στην αντίπαλη περιοχή.

Παράλληλα και στο ανασταλτικό κομμάτι δεν τα έχει πάει άσχημα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο. Σύμφωνα με το Wyscout, ο Μάνταλος κατέγραψε συνολικά οκτώ κλεψίματα στα τρία πρώτα παιχνίδια με Χάποελ Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού καθώς και 25 ανακτήσεις μπάλας, ποσοστά που ξεπερνούν τους μέσους όρους στην καριέρα του.

Μάλιστα στις αμυντικές μονομαχίες παρότι στο πρώτο ματς με την Μπερ Σεβά είχε μόλις 13% επιτυχία με 1/8 κερδισμένες, στα άλλα δύο παιχνίδια κατάφερε να κυριαρχήσει με 4/6, δηλαδή 67%, στη ρεβάνς της Ουγγαρίας και με 3/5, δηλαδή 60% κερδισμένες, στο προχθεσινό παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.

Η παρουσία του Μάνταλου στη συγκεκριμένη θέση είναι κομβική με τον Έλληνα διεθνή χαφ τόσο με την εμπειρία του όσο και με την ποιότητά του να δίνει όσα ζητάει ο Νίκολιτς εκεί. Από την άλλη βέβαια επιβεβλημένη είναι και η μεταγραφή ενός ποιοτικού παίκτη στη θέση αυτή καθώς ο Μάνταλος δεν γίνεται να αποτελεί τη μοναδική επιλογή στο σύνολο της σεζόν. Ειδικά για έναν ρόλο που είναι σημαντικός στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.