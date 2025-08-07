Πινέδα: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να πάρουμε την πρόκριση» (vid)

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο.

Η ΑΕΚ παρόλο που πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού νικούσε με 2-0 ισοφαρίστηκε και συνεπώς όλα θα κριθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ορμπελίν Πινέδα ήρθε από τον πάγκο στο «Αλφαμέγα» και προσπάθησε να βοηθήσει το Δικέφαλο να βρει γκολ νίκης, δίχως αποτέλεσμα.

Ο διεθνής Μεξικανός χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να είναι πιο προσεκτική στη ρεβανς.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Πετύχαμε δυο γκολ. Δεχθήκαμε όμως και δυο γκολ. Δεχθήκαμε δυο αντεπιθέσεις. Δεν είχαμε καλή τοποθέτηση. Προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε κι άλλο γκολ. Ελπίζουμε στη ρεβάνς να τα πάμε καλύτερα.

Άλλαξε σχηματισμό ο αντίπαλος. Θέλαμε να διασπάσουμε την άμυνα τους. το καταφέραμε σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να πάρουμε την πρόκριση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο αντίπαλος έχει αξιόλογους παίκτες».