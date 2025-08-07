ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας
Η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 στην έδρα του Άρη Λεμεσού πριν τη συμπλήρωση ενός τετάρτου, όμως απώλεσε το προβάδισμα τη. Oι Κύπριοι ισοφάρισαν σε 2-2 και συνεπώς το ζευγάρι του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League παράμενει σε ισορροπία.
Αυτό σημαίνει πως η πρόκριση για τα Play Off της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena» σε μια εβδομάδα ακριβώς, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 21:00.
Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ Τίρασπολ, για ένα «εισιτήριο» για τη League Phase του Conference League.
