Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League στις 14 Αυγούστου, στις 21:00.

Η ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0 στην έδρα του Άρη Λεμεσού πριν τη συμπλήρωση ενός τετάρτου, όμως απώλεσε το προβάδισμα τη. Oι Κύπριοι ισοφάρισαν σε 2-2 και συνεπώς το ζευγάρι του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League παράμενει σε ισορροπία.

Αυτό σημαίνει πως η πρόκριση για τα Play Off της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA θα κριθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τον Άρη Λεμεσού στην «OPAP Arena» σε μια εβδομάδα ακριβώς, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 21:00.

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ Τίρασπολ, για ένα «εισιτήριο» για τη League Phase του Conference League.