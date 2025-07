Η νίκη της ΑΕΚ έδωσε μια (ψυχολογική περισσότερο) ώθηση στην Ελλάδα για την κούρσα προς την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA, με την χώρα μας να κυνηγάει στο ranking την 10η Τσεχία.

Παναθηναϊκός και Άρης μπορεί να μην κατάφεραν να δώσουν τους πρώτους βαθμούς για φέτος στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον το... κακό δεν τρίτωσε. Η νίκη της ΑΕΚ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στην «OPAP Arena» έσπασε το ρόδι για τη χώρα μας, η οποία απέκτησε μια πρώτη - περισσότερο ψυχολογική - ώθηση στο κυνήγι της πρώτης δεκάδας στο ranking της UEFA.

Η διαφορά άλλωστε από την 10η Τσεχία μειώθηκε μόλις στους 100 βαθμούς, καθώς την ίδια ώρα οι δυο εκπρόσωποί της (Οστράβα - Σλάβια Πράγας) που αγωνίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (24/7) δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν νίκες και να αυξήσουν τη μεταξύ μας διαφορά. Παρόλα αυτά οι 3.188 που μας χωρίζουν σημαίνουν πως η Ελλάδα θα παραμείνει για καιρό στην 11η θέση, την οποία κατέλαβε στο φινάλε της περσινής περιόδου.

Αντίθετα η 12η Νορβηγία έκανε το 2/2 απόψε στο Conference League κι ανέβηκε στους 33.587 βαθμούς, με τη χώρα μας ωστόσο να προπορεύεται με απολογισμό 35.612 βαθμών και να διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από τη σκανδιναβική χώρα.

Θυμίζουμε πως η κατάληψη της δέκατης θέσης στη βαθμολογία της UEFA θεωρείται κομβική, καθώς η Ελλάδα θα μπορεί - μεταξύ άλλων - να στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Stage του Champions League, χωρίς να χρειάζεται ο σκόπελος των προκριματικών.

10. Τσεχία 38.800

11. Ελλάδα 35.612

12. Νορβηγία 33.587

13. Πολωνία 32.375

14. Δανία 30.481

15. Αυστρία 30.350

16. Ελβετία 28.800

17. Σκωτία 27.550

18. Σουηδία 26.150

19. Ισραήλ 25.375

20. Κύπρος 24.537

[📊 UEFA Country Ranking - as of 24 July]



🇺🇦 Ukraine overtook 🇷🇺 Russia!



🇮🇪 overtakes 🇮🇸 on #31

🇱🇹 overtakes 🇱🇮 on #43

🇦🇱 overtakes 🇲🇪 on #45

☘️ jumps 2 places to #47

🇧🇾 overtakes 🇱🇺 on #49

🇲🇰 overtakes 🇬🇪 on #51 pic.twitter.com/tmZus2Fzg7