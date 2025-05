Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν πολυσύχναστη γειτονιά της Σεβίλλης οι ultras της Μπέτις και της Φιορεντίνα, με ρίψη φωτοβολίδων και καρεκλοπόλεμο την παραμονή του ματς.

Η Μπέτις αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στον πρώτο ημιτελικό της ιστορίας της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Conference League), ένα ιστορικό ραντεβού, ωστόσο, που στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια την παραμονή του ματς.

Μερίδα των ultras των δύο ομάδων επέβαλαν σκηνικό χάους στους δρόμους της Σεβίλλης, με καρεκλοπόλεμο και ανταλλαγή φωτοβολίδων.

Όλα αυτά υπό την παρουσία του απλού κόσμου που έτρεχαν να αποφύγουν τη «μάχη», καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πολυσύχναστη περιοχή της πρωτεύουσας της Ανδαλουσίας, Αλαμέδα ντε Χέρκουλες».

Το ματς είναι προγραμματισμένο για σήμερα (1/5, 22:00), ενώ στο άλλο ζευγάρι η Τσέλσι δοκιμάζεται στην έδρα της Τζουργκάρντεν.

Δείτε βίντεο:



30.04.2025, Betis🇪🇸 right Fiorentina🇮🇹 left. Betis attacked Fiorentina and Betis run, click here for live report: https://t.co/Koprt27L7C pic.twitter.com/AFqzImOntV