Σύμφωνα με το Football Meets Data ο Παναθηναϊκός παραμένει αουτσάιντερ για την πρόκριση επί της Φιορεντίνα. Ποιές οι πιθανότητες να σηκώσει το Conference League.

O Παναθηναϊκός πανηγύρισε σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 3-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League ενόψει της ρεβάνς του «Αρτέμιο Φράνκι» (13/3, 22:00). Σύμφωνα με το Football Meets Data, παρά το αποτέλεσμα του ΟΑΚΑ η ομάδα του Ρουί Βιτόρια παραμένει αουτσάιντερ για μια θέση στους «8».

Με βάση την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων το Τριφύλλι έχει 46% πιθανότητες να φύγει από τη Φλωρεντία με το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Αναφορικά με την κατάκτηση του τροπαίου της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA τo Football Meets Data δίνει στον Παναθηναϊκό 3% πιθανότητες, έχει τους Βιόλα δεύτερο φαβόρί με 17%, ενώ σταθερά στην κορυφή είναι η Τσέλσι με 56%.

To win the Conference League (as of 7 Mar):



56% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

17% 🇮🇹 Fiorentina

8% 🇪🇸 Betis

4% 🇵🇹 Vitória

3% 🇬🇷 Panathinaikos

2% 🇩🇰 FCK

2% 🇵🇱 Jagiellonia

2% 🇦🇹 Rapid

