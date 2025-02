Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις μεγάλες διαφορές του περσινού Conference League, που πήρε ο Ολυμπιακός, με το φετινό, στο οποίο μετέχει ο Παναθηναϊκός.

Έβλεπα τα ζευγάρια των play off του Conference League, φάση στην οποία μετέχει κι ο Παναθηναϊκός. Και θυμόμουν πόσο πιο δυνατές ομάδες είχε πέρυσι η ίδια διοργάνωση από αυτήν ακριβώς τη φάση, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.

Αν εξαιρέσεις δύο ομάδες, την Μπέτις και την Γκεντ, που ήταν και πέρυσι, οι άλλες ομάδες ήταν σαφώς σε πιο κάτω επίπεδο συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν.

Τότε υπήρχε κι ο Άγιαξ, τώρα είναι ας πούμε η Κοπεγχάγη…

Τότε από την Μπουντεσλίγκα ήταν η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, τώρα από την Μπουντεσλίγκα είναι η Χάϊντεχαϊμ, που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη…

ήταν η βελγική Ουνιόν, τώρα είναι η Σάμροκ Ρόβερς…

Τότε ήταν η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, τώρα είναι η Ολίμπια Λιουμπλιάνας…

Τότε ήταν η Φέρεντσβαρος, τώρα είναι ο ΑΠΟΕΛ…

Τότε ήταν η Στουρμ Γκρατς, τώρα είναι η πολωνική Γιαγκελόνια…

Τότε ήταν ο Μπόντο Γκλιμτ, μόνιμη πρωταθλήτρια Νορβηγίας, τώρα είναι η Μόλντε, μόνιμη 5η στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.

Και, βέβαια, τότε ήταν ο Ολυμπιακός, Νο 38 στο ranking της UEFA, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός, Νο 118 στο ranking της UEFA.

Για να καταλάβουμε τη διαφορά, από τις ομάδες που βρίσκονταν στα πλέϊ οφ του Κόνφερενς Λιγκ πέρυσι, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο πριν, έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό και την Άιντραχτ να έχουν ήδη προκριθεί στους 16 του Europa League, αλλά και τους Άγιαξ, Μπόντο Γκλιμτ, Φέρεντσβαρος, Ουνιόν στα play off του Europa League. Οι δε Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Στουρμ Γκρατς έπαιξαν στη League Phase του Champions League.

Σαν να λέμε, καμία σχέση το φέτος με το πέρυσι στο Conference League. Άλλωστε, κι από τις ομάδες που έχουν περάσει απευθείας στους 16 του Conference League πραγματικά δυνατές είναι μόνο η Τσέλσι κι η Φιορεντίνα, ενώ πέρυσι στους 16 ήταν πάλι η Φιορεντίνα, αλλά και οι Άστον Βίλα, Λιλ, Κλαμπ Μπριζ, Φενέρμπαχτσε! Με την Άστον Βίλα και τη Λιλ να είναι φέτος στην πρώτη 8άδα του Champions League, την Κλαμπ Μπριζ στα play off του Champions League και τη Φενέρμπαχτσε στα play off του Europa League.

Κανονικά, το Conference League τουλάχιστον τη φετινή σεζόν αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για να φτάσει μία απλά καλή ομάδα ως τον τελικό.

Άσχετο: Δεν έπαιξε, λέει, φέτος ο Μπετανκόρ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού εναντίον του Πανσερραϊκού. Λάθος! Έπαιξε, όσο έπαιξε κι ο Ζίνι στα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟ εναντίον του Λεβαδειακού!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Συνεχώς εναλλάσσει θέσεις στον Τσικίνιο με τον Κωστούλα ο Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια σχεδόν κάθε αγώνα του Ολυμπιακού. Βλέπουμε τους δύο παίκτες να περνάνε διαδοχικά από τις θέσεις του δεξιού εξτρέμ, σε εκείνες του αριστερού εξτρέμ, αλλά και του μεσοεπιθετικού, πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Είναι προφανές ότι ο έμπειρος προπονητής το κάνει αυτό, για να γίνει η ομάδα του κάπως πιο απρόβλεπτη, να αιφνιδιάσει λίγο τον εκάστοτε αντίπαλο της, να βρει κάποια λύση όταν βλέπει ότι στριμώχνεται. Κάποιες φορές πιάνει το κόλπο, κάποιες άλλες όχι, απλά στο τέλος μας μένει η απορία για το πόσο επηρεάζει όλο αυτό την απόδοση του κάθε παίκτη, που γενικά ξέρουμε ότι είναι καλύτερο να έχει μία θέση.

Ειδικά δε ο Τσικίνιο δεν παίζει μόνο και τις τρεις θέσεις πίσω από τον σέντερ φορ, αλλά ενίοτε γυρίζει και σε ρόλο Νο 8, όπως συνέβη σε κάποιο διάστημα του παιχνιδιού με τον Αστέρα. Σε εκείνο το ματς ξεκίνησε έξω αριστερά, από το 50΄ έπαιξε 10άρι και από το 65΄ έπαιξε 8άρι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😮

🇬🇷💎| Christos Mouzakitis (#Olympiacos Piraeus, 18)

vs Greek Super League U21 Midfielders, per 90



🥇Passes – 1st

🥇Accurate Passes % – 1st

🥇Forward Passes – 1st

🥇Defensive Duels Won % - 1st

🥇Progressive Passes – 1st

🥇Passes to Final Third – 1st pic.twitter.com/OrkyFKldqr