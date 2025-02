Για ακόμη μια φορά, ο αλγόριθμος του Football Meets Data δημοσίευσε τις πιθανότητες πρόκρισης των κυπριακών ομάδων, μετά τα πρώτα παιχνίδια των Playoff του Conference League.

«Διπλή ισοπαλία» είχαμε το βράδυ της Πέμπτης (13/2) στα παιχνίδια των κυπριακών συλλόγων για τα Playoff του Conference League.

Αρχικά, ο ΑΠΟΕΛ έσωσε τα λάθη του και έφυγε με το 2-2 από την έδρα της Τσέλιε, ολοκληρώνοντας μάλιστα την αναμέτρηση με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Ντβάλι, ενώ έχασε και τον Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της ρεβάνς (συμπλήρωσε κάρτες ο Ισπανός).

Έπειτα, στον ιστορικό πρώτο κυπριακό «εμφύλιο» του ΓΣΠ, Ομόνοια και Πάφος έμειναν στο 1-1, σκορ που αφήνει τα πάντα ορθάνοικτα για τον επαναληπτικό στη Λεμεσό.

Ποιες όμως είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για κάθε μια από τις τρεις εκπροσώπους της Κύπρου; Το Football Meets Data έχει την απάντηση!

Σύμφωνα λοιπόν με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, ο ΑΠΟΕΛ έχει 67% πιθανότητες να πάρει αυτός το εισιτήριο των «16», με την Τσέλιε που ταξιδεύει στη Λευκωσία (20/2) να «παίρνει» 33%.

To qualify for UECL Round of 16 (as of 13 Feb):



97% 🇵🇱 Jagiellonia (📈+22%)

67% 🇨🇾 APOEL (📈+7%)

61% 🇬🇷 Panathinaikos (📉-24%)

61% 🇮🇪 Shamrock Rovers (📈+38%)

-

39% 🇳🇴 Molde (📉-38%)

39% 🇮🇸 Vikingur (📈+24%)

33% 🇸🇮 Celje (📉-7%)

3% 🇷🇸 TSC (📉-22%)