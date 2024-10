Η αισιοδοξία έχει επιστρέψει, η ίδια έχει βελτιωθεί και ο Έντσο Μαρέσκα πιστώνεται τη… μεταμόρφωση της Τσέλσι. Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία αλλαγμένη ομάδα που κάνει συνεχώς βήματα προόδου, παρά τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της.

«Νομίζω ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλή. Δεν μας αρέσει να χάνουμε παιχνίδια, να αφήνουμε βαθμούς, αλλά αν πρέπει να αποφασίσεις τον τρόπο, τότε αυτός είναι μάλλον ο τρόπος», δήλωνε ο Έντσο Μαρέσκα λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για το Conference League και μετά την ήττα της Τσέλσι από τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», την περασμένη Κυριακή (20/10, 2-1).

Η Τσέλσι της μετά-Αμπράμοβιτς εποχής ψάχνει ακόμη τα πατήματά της και τον τρόπο να επιστρέψει στις επιτυχίες. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς για να κριθεί ο Μαρέσκα που προσλήφθηκε από τους Μπλε το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ενθαρρυντικά. Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί, η δουλειά του Ιταλού παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο γήπεδο και η Τσέλσι αρχίζει να συνέρχεται σιγά-σιγά από μία απογοητευτική σεζόν, αλλά και από την δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά την κατάκτηση του Champions League το 2021 και την αποχώρηση του Ρώσου ολιγάρχη μερικούς μήνες αργότερα.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε κάτω από τα σύννεφα διχόνοιας που σχηματίστηκαν εξαιτίας της ταραχώδους σχέσης των δύο ισχυρών μετόχων της ομάδας, του Τοντ Μποέλι και του Μπεχάντ Εγκμπάλι, που ήρθε στο προσκήνιο. Ένας εμφύλιος στο εσωτερικό του συλλόγου, με τους δυο τους να «τρώγονται» μεταξύ τους προσπαθώντας να εξαγοράσει ο ένας τον άλλο, ώστε ο «νικητής» να αναλάβει τα ηνία.

Μέσα σε ένα κλίμα διαφωνίας σε θέματα διαχείρισης, μεταγραφικού σχεδιασμού, εμπιστοσύνης και υπομονής που κλόνιζαν τα θεμέλια της Τσέλσι, ο Έντσο Μαρέσκα και οι παίκτες του κλήθηκαν να μείνουν ανεπηρέαστοι από τις εξελίξεις και να προσηλωθούν στα ματς που είχαν μπροστά τους.

Και πράγματι, σχεδόν δύο μήνες μετά, τα της διοίκησης των Μπλε μοιάζουν τώρα μακρινά προβλήματα που έχουν μπει για την ώρα κάτω από το χαλί. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την ανάκαμψη της Τσέλσι, κάτι που πιστώνεται στην εξαιρετική δουλειά του Έντσο Μαρέσκα.

In just his second month in the Premier League, Enzo Maresca has won September's @BarclaysFooty Manager of the Month award! 🔵 #PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/eMJrqoU8Pk

Παρότι ο διορισμός του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο την περσινή σεζόν είχε προσφέρει μια κάποια αχτίδα ελπίδας, η Τσέλσι πρόλαβε στο παρά πέντε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά παρ’ όλα αυτά η αποχώρησή του το καλοκαίρι δημιούργησε περαιτέρω ερωτήματα. Ο σύλλογος στράφηκε στον Έντσο Μαρέσκα που μόλις είχε στεφθεί πρωταθλητής της Championship με τη Λέστερ, την οποία ανέβασε ξανά στην Premier League με την εντυπωσιακή συγκομιδή των 97 βαθμών. Αν και υπήρχε έντονος σκεπτικισμός γύρω από τον διορισμό του, ωστόσο ο Ιταλός τεχνικός έχει φέρει ξανά χαμόγελα στους φιλάθλους της Τσέλσι.

Προτού αναλάβει τις Αλεπούδες, ο Μαρέσκα πέρασε έναν χρόνο από την Μάντσεστερ Σίτι και το πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα ως βοηθός προπονητή του Καταλανού (σεζόν 2022/2023). Η εμπειρία που έλαβε εκεί ήταν πολύτιμη, αφού πήρε πολλά από τη «σχολή Πεπ» που πλέον τα εφαρμόζει στο χορτάρι ο ίδιος.

🔵🫂 Pep Guardiola on Enzo Maresca: “My advice: give him time. If they, the owners of Chelsea, accept my advice…give Enzo time and it will work”.



“All the managers need time. I don't know if Chelsea is the place to do this, but give him time and he will work”. pic.twitter.com/r2qftOkhKK