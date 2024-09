Το τέλος εποχής για την Μπορντό ήρθε το περασμένο καλοκαίρι με έναν σκληρό τρόπο. Τώρα, όλα αρχίζουν απ' την αρχή για την επιστροφή στη Ligue 1. Σε ένα ταξίδι που δεν θα είναι μόνη της.

Μπορντό ώρα... μηδέν και τώρα τι; Ο ιστορικός σύλλογος των έξι πρωταθλημάτων Γαλλίας δήλωσε πτώχευση και διαλύθηκε ως επαγγελματική ομάδα τον περασμένο Ιούλιο, στην πιο στιγμή της ιστορίας της, χάνοντας παίκτες, γήπεδο και προπονητικό κέντρο! Η απαραίτητη αναδιάρθρωση έχει ήδη ξεκινήσει για να επανέλθει η ομάδα από τα... αλώνια στα «σαλόνια», κυριολεκτικά.

Κι αυτό, γιατί η αρχή της φετινής σεζόν την έχει βρει στην 4η τη τάξει κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, στην Championnat National 2. Τα οικονομικά προβλήματα που είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει ήδη από το 2020, επιδεινώθηκαν και τη σεζόν 2021/2022 η Μπορντό υποβιβάστηκε στην Ligue 2 για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια! Το καλοκαίρι, η DNCG (ο αρμόδιος φορέας για την εποπτεία των οικονομικών γαλλικών συλλόγων) την «έριξε» στην Championnat National, λόγω των οικονομικών ατασθαλιών, μετά και το «ναυάγιο» της εξαγοράς της από τους ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ (FSG), για να υποβιβαστεί εκ νέου στην 4η κατηγορία.

Ούσα πλέον ερασιτεχνική ομάδα, η Μπορντό θα επιδιώξει να «αναγεννηθεί» και να φτάσει από το ναδίρ στο ζενίθ. Στο πλευρό της, έχει τους οπαδούς της και το ασίγαστο πάθος τους που καμία ερασιτεχνική κατηγορία δεν θα μπορούσε να καταλαγιάσει. Προκαλούν έναν ευχάριστο πανικό όπου και αν πάνε δίνοντας πάντα το «παρών» όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα τους. Ειδικά αν έχει να ανέβει ένα βουνό για να επανέλθει στην Ligue 1. Άλλωστε, τώρα είναι που τους χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Στην Championnat National 2 συμμετέχουν 48 συνολικά ομάδες που χωρίζονται σε τρία γκρουπ των 16. Μετά τις 30 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ανεβαίνουν στην 3η κατηγορία αυτές που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση σε κάθε όμιλο, ενώ οι τρεις τελευταίες υποβιβάζονται. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα που θα πρέπει να επεξεργαστούν οι άνθρωποι της Μπορντό.

Για την ώρα, πάντως, βρίσκεται μακριά από τον στόχο της. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές μετράει μόλις τρεις βαθμούς και απέχει 13 από την πρωτοπόρο. Λένε πως κάθε αρχή και δύσκολη, πόσο μάλλον όταν έχουν συμβεί απανωτές αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο σύλλογος έχει αλλάξει εντελώς πρόσωπο. Όσοι παίκτες είχε πριν διαλυθεί αποχώρησαν, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς που ήρθαν αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι από τοπικές ερασιτεχνικές κατηγορίες. Και κάπου εδώ, η υπόθεση γίνεται από μόνη της ρομαντική. Κάποιοι προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν την ομάδα που κάποτε τους βοήθησε στα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα. Ο λόγος για τον 40χρονο Ρίο Μαβούμπα που επέστρεψε στη δράση μετά την απόσυρσή του το 2019. Ο άλλοτε παίκτης των ακαδημιών της Μπορντό, αποφάσισε να ξαναφορέσει τα παπούτσια του για να βοηθήσει την ομάδα, όπως έπραξε και ο 36χρονος Πολ Μπαΐς.

Εδώ και λίγα 24ωρα, Γιρονδίνος έγινε και ο Άντι Κάρολ, ο πρώην επιθετικός των Λίβερπουλ και Νιουκάστλ, μεταξύ άλλων. Μέχρι πέρυσι, ο 35χρονος Άγγλος αγωνιζόταν στην Αμιέν της Ligue 2, όμως συμφώνησε να υπογράψει και να συμβάλλει με τον δικό του τρόπο. Έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του στον αγώνα με την Σατομπριάν (21/09) γλιτώνοντας την Μπορντό από την ήττα. Χάρη στα δικά του γκολ προς το τέλος του αγώνα (72', 86') έδωσε στην Μπορντό τον βαθμό (2-2).

Andy Carroll made his Bordeaux debut today, scoring twice, including this equaliser to make it 2-2 in the 88th minute.



Glorious scenes behind the goal. pic.twitter.com/KBQfsmttPf