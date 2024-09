Οι σχέσεις του Τοντ Μποέλι με τον Μπεχάντ Εγκμπάλι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι δύο κύριοι μέτοχοι της Τσέλσι έχουν κηρύξει «εμφύλιο» στις τάξεις των Μπλε και το φως στην άκρη του τούνελ δεν είναι ακόμη ορατό. Πώς όμως έφτασαν τα πράγματα ως εδώ;

Όταν το 2021 η Τσέλσι κατακτούσε το δεύτερο Champions League στην ιστορία του συλλόγου, ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι η πορεία της έμελλε να πάρει την κατιούσα. Ούτε ότι θα διαλυόταν εις τα εξ ων συνετέθη, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το τέλος της εποχής Αμπράμοβιτς.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ρώσος ολιγάρχης υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τις μετοχές του, λόγω της σύνδεσής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έθεσε σε δημοπρασία την ομάδα.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Ρομάν Αμπράμοβιτς έφεραν την αλλαγή σκυτάλης στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μπλε, ύστερα από χρόνια επιτυχιών και διακρίσεων που έβαλαν τον λονδρέζικο σύλλογο ξανά στον ποδοσφαιρικό χάρτη.

Η Τσέλσι εξαγοράστηκε το 2022 για 2,7 δις ευρώ και από τότε ανήκει κατά 61,5% στην αμερικανική εταιρεία Clearlake, επικεφαλής της οποίας είναι ο Ιρανο-Αμερικανός Μπεχάντ Εγκμπάλι, και κατά 13% στον Τοντ Μποέλι, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε μικρομετόχους. Όμως έκτοτε, η βάρκα έχει μπάσει αρκετό νερό και τους τελευταίους 18 μήνες ταλαντεύεται επικίνδυνα, προς μεγάλη απογοήτευση των φιλάθλων της ομάδας.

In the civil war for Chelsea, Clearlake Capital are backed by a £90billion fund they control as well as personal billions of Egbhali and Feliciano. pic.twitter.com/pC0hq1B2bx — Transfer News (@TransfersLlVE) September 11, 2024

Μάλιστα, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Οι δύο όμιλοι που κρατούν στα χέρια τους την Τσέλσι έχουν δημιουργήσει κάτι σαν εμφύλιο πόλεμο, καθώς ο ένας κοιτάει πώς να… εξαγοράσει τον άλλο και να πάρει τον πλήρη έλεγχο. Για την ώρα, κανείς δεν μοιάζει έτοιμος να αφήσει το τιμόνι των Μπλε.

Οι λόγοι που φαίνεται να οδηγούν σε ναυάγιο την κοινοπραξία που δημιουργήθηκε μόλις δύο χρόνια πριν, εντοπίζονται σε τρία κυρίως επίπεδα και εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω.

Το χάσμα στη διαχείριση και τη μεταγραφική λειτουργία

Ο Μποέλι ήταν εκείνος που κίνησε τις διαδικασίες για την εξαγορά της Τσέλσι έχοντας υψηλές φιλοδοξίες για το μέλλον του συλλόγου. Ωστόσο, το πραγματικό κουμάντο κάνει η Clearlake, καθώς τόσο ο Εγκμπάλι, όσο και ο συνιδρυτής του ομίλου Χοσέ Φελισιάνο είναι αυτοί που λαμβάνουν τις περισσότερες αποφάσεις που αφορούν την Τσέλσι.

Παρότι η κριτική των τελευταίων μηνών, όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, πέφτει πάνω στον Μποέλι, αυτός δεν έχει τον ενεργό ρόλο που κατείχε μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Τότε ήταν που παραιτήθηκε από τον τίτλο του προσωρινού αθλητικού διευθυντή και ένα μήνα αργότερα χρέη αθλητικών διευθυντών έλαβαν οι Πολ Γουινστάνλεϊ και Λόρενς Στιούαρτ.

Πάραυτα άλλαξε και η νοοτροπία των μεταγραφών, η Τσέλσι έψαχνε νεαρά ταλέντα με χαμηλούς μισθούς, αλλά πολύ μεγαλύτερα σε διάρκεια συμβόλαια.

Τον Ιανουάριο του 2023, η Τσέλσι τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τις μεταγραφές του Μιχαΐλο Μούντρικ και του Έντσο Φερνάντες, δαπανώντας 70 εκατ. και 121 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Και οι δύο ήταν «πόθοι» του Εγκμπάλι που συνεργάστηκε στενά με τον Γουινστάνλεϊ για να τους φέρει το δυτικό Λονδίνο.

BREAKING! Chelsea have signed Enzo Fernandez for a British record fee worth more than £106.8m from Benfica. pic.twitter.com/WKDCaOPiXQ February 1, 2023

Όσο ο Μποέλι είχε το ρόλο του (προσωρινού) αθλητικού διευθυντή, συνήθιζε να προσλαμβάνει ειδικούς για να τη σωστή διαχείριση των μεταγραφών (όπως γινόταν και στον σχεδιασμό της ομάδας μπέιζμπολ LA Dodgers, της οποίας είναι μέτοχος). Από την άλλη, η Cleralake και ο Εγκμπάλι επιζητούσαν αμεσότερη εμπλοκή, όπως και γινόταν.

Σαφώς, οι τελικές αποφάσεις για τις μεταγραφές δίνονται από την κοινού συμφωνία μεταξύ Μποέλι, Εγκμπαλί και Φελισιάνο, ωστόσο ο Μποέλι φαίνεται πως δεν άσκησε ποτέ βέτο σε κάποια από αυτές, αφότου παραιτήθηκε από το προηγούμενο πόστο του.

Αντίστοιχα, η Clearlake δεν έκανε κάποιον έλεγχο προτού η Τσέλσι προχωρήσει σε δύο ηχηρές, αλλά αποτυχημένες -όπως αποδείχθηκε στην πορεία- μεταγραφές το καλοκαίρι του 2022, αποκτώντας τους Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και Καλιντού Κουλιμπαλί.

Η υπομονή που δεν ήρθε στην περίπτωση Ποτσετίνο

«Στη σκέψη μας είναι πάντα η υπομονή. Τοποθετείς κάτι μαζί και περιμένεις να γίνει πολύ γρήγορα, αλλά στην πραγματικότητα οτιδήποτε καλό χρειάζεται χρόνο», είχε δηλώσει ο Μποέλι την περασμένη άνοιξη, ερωτηθείς σχετικά με τη στρατηγική των Μπλε.

Ωστόσο, μόνο υπομονή δεν έδειξε ο σύλλογος στην περίπτωση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ένα ακόμη θέμα που σαν «αγκάθι» ταλαιπώρησε τις σχέσεις των δύο μετόχων.



Ο Αργεντινός προπονητής άντεξε μία σεζόν στον πάγκο της Τσέλσι, προτού λύσει από κοινού το συμβόλαιό του με την ομάδα. Στο φινάλε της σεζόν, με ένα 5/5 κατάφερε να προλάβει το «τρένο» της Ευρώπης και να βγάλει τους Μπλε στο Conference League.

BREAKING: Mauricio Pochettino is leaving Chelsea as head coach after one season in charge 🚨🔵 pic.twitter.com/I4U5zl3uY3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 21, 2024

Προς έκπληξη των οπαδών που είχαν αρχίσει να βλέπουν μία σταθεροποίηση, η διοίκηση προχώρησε στην απομάκρυνση του Αργεντινού, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά.

Και στο θέμα αυτό, Μποέλι και Εγκμπάλι είχαν τελείως διαφορετική γραμμή. Ο πρώτος, πριν το τελευταίο ματς της σεζόν απέναντι στην Μπόνρμουθ, είχε προσκαλέσει σε ιδιωτικό δείπνο τον Ποτσετίνο, μόνο και μόνο για να ακολουθήσει τρεις ημέρες μετά η από κοινού λύση της συνεργασίας τους.

Είχαν ήδη μεσολαβήσει συσκέψεις διάρκειας έξι ωρών μεταξύ Μποέλι, Εγκμπάλι, Γουινστάνλεϊ και Στιούαρτ, προτού παρθεί η εν λόγω απόφαση. Μάλιστα, πρόσωπα από το περιβάλλον του Μποέλι λένε ότι ο ίδιος θεωρεί υποκινητή της τελικής απόφασης για το μέλλον του Ποτσετίνο τον Εγκμπάλι.

Το δυσεπίλυτο πρόβλημα με το «Στάμφροντ Μπριτζ»

Σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα, ήρθε να προστεθεί και το μείζον ζήτημα για το «Στάμφορντ Μπριτζ». Η Τσέλσι ήθελε να προβεί σε αύξηση της χωρητικότητας του «σπιτιού» της εδώ και πάνω από έναν αιώνα προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα από τα εισιτήρια, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μοιάζει εφικτό, λόγω της γειτνίασης του γηπέδου με τη γραμμή του μετρό στην περιοχή.

Έτσι, το πλάνο για το νέο γήπεδο στηρίζεται στο Earls Court, το οποίο βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το «Στάμφορντ Μπριτζ». Ήδη από την άφιξή τους στον σύλλογο, Μποέλι και Εγκμπάλι είχαν δηλώσει ότι θα κοινοποιούσαν ως το τέλος εκείνης της χρονιάς τα σχέδια του νέου γηπέδου.

Κάτι που δεν έγινε ούτε το 2022, αλλά και με το πέρας του 2023 και το ερώτημα του τι μέλλει γενέσθαι βρίσκεται ακόμη στον αέρα, ενώ παράλληλα αυτή η καθυστέρηση έχει «παγώσει» περαιτέρω τις σχέσεις των δύο ανδρών.

Πάντως, ο στόχος είναι η κατασκευή να δρομολογηθεί και να ξεκινήσει το 2026, με τους ανθρώπους της Τσέλσι να ελπίζουν ότι έως το 2030 θα έχουν μπει στο νέο τους «σπίτι».

🚨🚨| BREAKING: Chelsea have held talks over LEAVING Stamford Bridge and moving to Earls Court as they seek a resolution to their plans for a bigger stadium. 🏟️👋



Expanding the current capacity of 42,000 is a key priority for the owners.



The club’s owners are committed to… pic.twitter.com/NrZtA4O9MC — CentreGoals. (@centregoals) September 10, 2024

Το σίγουρο είναι ένα, ότι η ρωγμή έχει γίνει… χαράδρα με αποτέλεσμα ίσα που να μιλούν πλέον οι Μποέλι και Εγκμπάλι. Η πίεση του χρόνου, όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, δεν άφησε μεγάλο περιθώριο για σκέψεις όταν τα δύο μέρη εξαγόρασαν την Τσέλσι.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Έντσο Μαρέσκα και οι παίκτες του πρέπει να εστιάσουν αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι και να διαχειριστούν τα ματς που έρχονται, μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.