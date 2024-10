Μπορεί ο Έντσο Φερνάντες να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι αλλά και γενικότερα της Premier League, ωστόσο οι αριθμοί δείχνουν πως οι «μπλε» τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα όταν ο Αργεντινός απουσιάζει...

Τον Γενάρη του 2023 η Τσέλσι έδωσε μια μεταγραφική μάχη που μάλιστα εξελίχθηκε σε «θρίλερ» για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Οι «μπλε» έκαναν τα πάντα για να αποκτήσουν τον Αργεντινό σταρ που έλαμψε στα γήπεδα του Κατάρ και είχε κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αλμπισελέστε.

Εν τέλει η Τσέλσι τα κατάφερε. Χρειάστηκε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσει των Έντσο αντί 121 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται άλλωστε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι και της Premier League γενικότερα.

Παρότι οι προσδοκίες για τον Φερνάντες ήταν και είναι πολύ μεγάλες, ο Αργεντινός δεν έχει αποδείξει τώρα πως οι «μπλε» δαπάνησαν δικαίως τα χρήματα αυτά. Μπορεί ο Έντσο να έχει μερικές εκλάμψεις κατά διαστήματα ωστόσο τα στατιστικά και οι αριθμοί δείχνουν πως μέχρι στιγμής δεν είναι ο «Mr. 120 εκατομμύρια».

Η Τσέλσι δίνει σήμερα (18:30) ένα μεγάλο ντέρμπι στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ. Για πρώτη φορά στη σεζόν ο Έντσο Μαρέσκα θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του στη διάθεση του, πέρα από τον Ρις Τζέιμς ο οποίος δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος για τέτοια παιχνίδια. Το μεγάλο ερωτηματικό του Ιταλού είναι ο άξονας που θα παρουσιάσει στο «Άνφιλντ». Διότι έχει μετά από καιρό όλους τους μέσους στη διάθεση του. Ειδικότερα, ο Μαρέσκα έχει να επιλέξει για τον (ή τους) ποδοσφαιριστή που θα τοποθετήσει δίπλα στον Καϊσέδο ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει σίγουρη θέση στην ενδεκάδα.

