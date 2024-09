Οι συνιδιοκτήτες της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι και Μπεχάντ Εγκμπάλι βρίσκονται σε «εμφύλιο» πόλεμο και προσπαθούν να... σβήσουν ο ένας τον άλλον, με τον δεύτερο ωστόσο να έχει τον έλεγχο τη δεδομένη στιγμή λόγω της μεγάλης διαφοράς στα μετοχικά κεφάλαια που διαθέτει.

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο στρατόπεδο της Τσέλσι. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League αντιμετωπίζει διοικητικά θέματα, όπως αποκαλύπτουν τα βρετανικά Μέσα. Το γκρουπ της κοινοπραξίας που απέκτησε τις μετοχές της Τσέλσι την άνοιξη του 2022 έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.

Από τη μια ο Τοντ Μπόελι και από την άλλη ο Μπεχάντ Εγκμπάλι. Τα δύο «κεφάλια» των δύο ομίλων που απέκτησαν την λονδρέζικη ομάδα τον Μάιο του 2022, όταν ο Ρομάν Αμπράμοβιτς αναγκάστηκε να παραχωρήσει όλες του τις μετοχές λόγω της σύνδεσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τοντ Μπόελι ήταν αυτός που έτρεξε όλες τις διαδικασίες για την αγορά της Τσέλσι. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος βγήκε και εμφανίστηκε ως επικεφαλής της Τσέλσι, αναλύοντας το όραμα του και τις μεγάλες φιλοδοξίες που έχει για τους «μπλε».

Τι πραγματικά ισχύει ωστόσο. Πριν από λίγους μήνες η Telegraph ήταν αυτή που αποκάλυψε τα ακριβή ποσοστά που κατέχουν τα μέλη της κοινοπραξίας που προχώρησε στην αγορά των μετοχών της Τσέλσι. Ο Τοντ Μπόελι, αν και είναι αυτός που μιλάει και βγαίνει μπροστά, κατέχει μόλις το 13% των μετοχών της Τσέλσι. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το Νησί, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είναι πρόθυμος να προσφέρει έως και 2.5 εκατ. λίρες για να αποκτήσει το 100% των μετοχών των «μπλε».

Chelsea ownership %’s : Egbhali and Feliciano - 60%. Boehly, Wyss and Mark Walter - just over 13% each. Boehly funded his 13% stake in Chelsea with his own personal cash. ( @Matt_Law_DT ) #CFC

Βέβαια, το άλλο στρατόπεδο της κοινοπραξίας δεν δείχνει καμία προθυμία να παραχωρήσει τις μετοχές που κατέχει. Και μάλιστα, βάσει των ποσοστών, ο όμιλος Clearlake είναι αυτός που κάνει κουμάντο στην Τσέλσι, κατέχοντας το 60% του συλλόγου. Ένα ποσοστό που δίνει το πάνω χέρι στους Μπεχάντ Εγκμπάλι και Χοσέ Φελισιάνο της Clearlake. Οι δυο άνδρες είναι αυτοί που παίρνουν τις περισσότερες αποφάσεις εντός της Τσέλσι, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και τη «λάμψη» του Μπόελι ο οποίος έχει βιογραφικό στον αθλητισμό λόγω του μεριδίου που κατέχει στους Λέικερς και στην ομάδα του Λος Άντζελες στο μπέιζμπολ.

Τόσο ο Μπόελι, όσο και ο Εγκμπάλι, θέλουν να «καθαρίσουν» ο ένας τον άλλον ώστε να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο στην Τσέλσι. Μέχρι στιγμής ωστόσο κανείς από τους δύο δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω. Ο Μπόελι εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να φέρει νέα δεδομένα στην Τσέλσι, έχοντας χτίσει από πίσω ένα πλάνο 20ετίας... Το σίγουρο πάντως είναι πως η διοίκηση της Τσέλσι διανύει έντονη κρίση, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη της σεζόν...

BREAKING: Clearlake and Boehly are prepared to buy each other out, with Boehly and his partners said to have the available resources to fund a full takeover. [telegraph] #cfc



