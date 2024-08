Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο λόγος που ο Έντσο Μαρέσκα αποφάσισε να θέσει εκτός ομάδας τον Ραχίμ Στέρλινγκ είναι η... ανικανότητα του έμπειρου εξτρέμ να προσφέρει από πολλές θέσεις.

Εκτός πρώτης ομάδας έχει τεθεί εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Ο Έντσο Μαρέσκα αποφάσισε να τον «πετάξει» από την πρώτη ομάδα, με τον Άγγλο εξτρέμ να προπονείται μόνος του και να προσπαθεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο λόγος που ο Μαρέσκα αποφάσισε να θέσει εκτός ομάδας τον Στέρλινγκ είναι ξεκάθαρος. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει από την μέση και μπροστά να έχει «πολυθεσίτες». Όπως αναφέρεται στο αγγλικό δημοσίευμα, ο Μαρέσκα επικοινώνησε με τα στελέχη της Τσέλσι από την αρχή της θητείας του και τους ξεκαθάρισε πως θέλει στο ρόστερ του ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα να αγωνίζονται σε πολλές θέσεις.

Οι μεταγραφές της Τσέλσι αποδεικνύουν και την προσέγγιση αυτή. Ο Μαρέσκα ζήτησε για την μεσοεπιθετική ενίσχυση της Τσέλσι τους Ντιούσμπερι Χολ, Πέδρο Νέτο και Ζοάο Φέλιξ. Τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν την ικανότητα να αγωνίζονται σε πολλές θέσεις από τον άξονα και μπροστά, σε αντίθεση με τον Στέρλινγκ που δεν διαθέτει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

«Ήμουν ειλικρινής, δεν θα παίξει ούτε ένα λεπτό εδώ. Δεν είναι ότι δεν τον θεωρώ καλό παίκτη, αλλά προτιμώ ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Είναι απλό», δήλωσε ο Έντσο Μαρέσκα στην τελευταία συνέντευξη Τύπου για τον Στέρλινγκ.

