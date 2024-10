Μετά από 4.367 ημέρες η Τσέλσι κατάφερε να σκοράρει τέσσερις φορές σε τρία διαδοχικά παιχνίδια και να δώσει συνέχεια στην πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η Τσέλσι έκανε το καθήκον της απέναντι στην Γάνδη και παρά το εκτεταμένο rotation του Μαρέσκα δεν δυσκολεύτηκε και επικράτησε με 4-2, ξεκινώντας με το δεξί το ταξίδι της στην League Phase του Conference League.

Οι «μπλε» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν κάνει πολύ θετικό ξεκίνημα στη σεζόν, με τον Έντσο Μαρέσκα να δείχνει πως έχει βρει τα... κουμπιά της νεανικής ομάδας που έχουν χτίσει οι Λονδρέζοι.

Το παιχνίδι με τη Γάνδη μάλιστα ήταν το τρίτο συνεχόμενο στο οποίο οι «μπλε» πέτυχαν τέσσερα γκολ. Μετά την άνετη επικράτηση επί της Μπάροου με 5-0 και τη νίκη επί της Μπράιτον με 4-2, η Τσέλσι κατάφερε να «ρίξει» τέσσερα και στην Γάνδη, φτάνοντας τα τρία σερί ματς με 4+ γκολ. Κάτι τέτοιο για την Τσέλσι είχε να συμβεί 12 χρόνια και συγκεκριμένα 4.367 ημέρες.

Τότε οι «μπλε», με τον Ρομπέρτο Ντι Ματέο στον πάγκο τους είχαν καταφέρει να σκοράρουν 4+ φορές σε τρία διαδοχικά παιχνίδια απέναντι στις Νόρντζελαντ, Νόριτς και Τότεναμ.

