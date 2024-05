Τα συγχαρητήριά τoυς για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Conference League έστειλαν στους «ερυθρόλευκους» τόσο η Νότιγχαμ Φόρεστ, όσο και η Μίλαν.

Η ιστορική επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Conference League ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη και φυσικά δεν θα μπορούσε να μη φτάσει και στην Αγγλία και την Ιταλία. Για αρχή, η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους ερυθρόλευκους και τον Βαγγέλη Μαρινάκη προσωπικά για αυτόν τον τεράστιο θρίαμβο.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και τον ιδιοκτήτη μας κ. Μαρινάκη για την αποψινή τους κατάκτηση του Conference League», έγραψαν οι Ρεντς, ενώ οι Ροσονέρι από την πλευρά τους έγραψαν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την ιστορική του νίκη στον τελικό του Conference League».

Congratulations to @olympiacosfc on their historic victory in the #UECLfinal https://t.co/tjc89HMdEO