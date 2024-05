Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με το 11ο γκολ του στα νοκ άουτ του Conference League, χάρισε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό, έσπασε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονλάλντο και βγήκε MVP του τελικού.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μπήκε στο πάνθεον των θρύλων του Ολυμπιακού! Ο Μαροκινός πρώτος σκόρερ του Conference League «χτύπησε» και στον τελικό της διοργάνωσης στην «OPAP Arena» και με το «χρυσό» γκολ του χάρισε τους Πειραιώτες το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο και βγήκε MVP του σπουδαιότερου παιχνιδιού στην 99χρονη ιστορία του συλλόγου.

There could only be one Player of the Match winner: Ayoub El Kaabi 👏#UECLPOTM || #UECL