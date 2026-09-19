Ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κυριακή (17:00) τον Ολυμπιακό με τον Ηλία Χαραλάμπους να έχει στην αποστολή τους νεοαποκτηθέντες Ποπέσκου, Πάνζο, ενώ επέστρεψαν και οι Λιάγκας Λαμαράνα.

Μετά από ένα κάκιστο ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα, όπου δεν έχει πετύχει ούτε γκολ στις 4 πρώτες αγωνιστικές μετρώντας τρεις ήττες και μια ισοπαλία, ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κυριακή τον Ολυμπιακό (17:00) θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή. Για το ματς αυτό ο Ηλίας Χαραλάμπους δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Σουτ και Συμελίδη, ενώ στον αντίποδα επιστρέφουν οι Λιάγκα και Λαμαράνα, ενώ κανονικά θα είναι και οι νεοαποκτηθέντες, Ποπέσκου και Πάνζο.

Αναλυτικά οι Βοιωτοί αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή αναμέτρηση (20/9, 17:00) με τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο κ.Χαραλάμπους βρίσκονται οι: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Πάνζο, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Λαμαράνα, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Ποπέσκου, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς».