Ο Σαντιάγο Έσε είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην παρουσία του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του Conference League και αυτό φαίνεται μέσα από την κατάταξη των τάκλιν στη διοργάνωση.

Ξεχωριστή πρωτιά για τον Σαντιάγο Έσε του Ολυμπιακού στην κατάταξη της UEFA όσον αφορά τα περισσότερα τάκλιν στο Conference League, με τον Αργεντινό χαφ να μοιράζεται την κορυφή με τον Μπένζαμιν Αντρέ της Λιλ.

