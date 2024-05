Εμερι: «Ο Ολυμπιακός άξιζε να κερδίσει, είναι πλέον το φαβορί» (vid)

O Oυνάι Εμερι παραδέχθηκε ιπποτικά την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στο Vill Park και έχρισε την Αστον Βίλα ως το «αουτσάιντερ» της σειράς.

Την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στο Villa Park παραδέχθηκε ιπποτικά ο Ουνάι Εμερι λίγο μετά το εμφατικό 4-2 των «ερυθρολεύκων» επί της Αστον Βίλα, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Conference League.

Ο Ισπανός κόουτς της αγγλικής ομάδας σχολίασε, μεταξύ άλλων, στα εκεί media πως «τους δίνω συγχαρητήρια σε αυτούς. Αξιζαν να κερδίσουν. Εμείς δεν παίξαμε καλά. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τις θέσεις μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα». Μετά ανέφερε ότι «εμείς έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερα. Δεν είναι θέμα τύχης. Αυτοί έπαιξαν καλύτερα από εμάς και άξιζαν να κερδίσουν. Στο δεύτερο ημίχρονο τους ισοφαρίσαμε, αλλά και πάλι δεν παίξαμε καλά και κατάφεραν να σκοράρουν».

Κλείνοντας έκανε και τα προγνωστικά του για το μέλλον της σειράς. «Οι αντίπαλοί μας είναι το φαβορί της σειράς πλέον», υπογράμμισε.

