Ανακούφιση στην Άστον Βίλα καθώς οι εξετάσεις του Γιούρι Τίλεμανς δεν έδειξαν κάτι το σοβαρό, με την παρουσία ωστόσο του στον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Τρέχει για τη ρεβάνς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Απέφυγε τα χειρότερα ο Γιούρι Τίλεμανς. Ο Βέλγος χαφ της Άστον Βίλα γλίτωσε τον σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε την Κυριακή δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Ο 26χρονος που αποχώρησε στο παιχνίδι με την Τσέλσι με ενοχλήσεις αναμένεται να απουσιάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο η παρουσία του στον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό στο «Βίλα Παρκ» (02/05) κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

🚨🚨 Youri Tielemans scan has shown he’s suffered a groin injury — no serious damage. @hbvl #avfc

Σύμφωνα με το βέλγικο Μέσο «hln.be», ο Τίλεμανς δεν θα απουσιάσει για περισσότερο από μια εβδομάδα, με τις πιθανότητες να συμμετάσχει στον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό να μην είναι ακόμα ξεκάθαρες. Από την άλλη για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες επικρατεί αγωνία όσον αφορά τη ρεβάνς.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποχώρησε επίσης με έναν τραυματισμό στο τελευταίο ματς με την Τσέλσι και όπως αναφέρεται, θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς του Φαλήρου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρτίνες δεν έχει έτσι και αλλιώς δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι με τους «ερυθρολεύκους».

🚨🚨 Emi Martínez will be out for 2 weeks — he’s aiming to return for the second leg vs Olympiakos. @infobae #avfc