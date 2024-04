Κλαμπ Μπριζ: Έτσι περιμένει τον ΠΑΟΚ, τα ερωτηματικά και τα σχέδια των Βέλγων (vids)

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει το απόγευμα για το Μπριζ ενόψει του πρώτου προημιτελικού στο Europa Conference League και οι Βέλγοι ετοιμάζουν εκπλήξεις. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΡΙΖ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η Μπριζ έδειξε σημάδια μεγάλης ανάκαμψης στον τελευταίο αγώνα της στα play off της Jupiler League με την Άντερλεχτ (3-1) και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Europa Conference League.

Τι περιμένει να συναντήσει ο «Δικέφαλος» στη «Βενετία του Βορρά»; Οι Βέλγοι ποτέ δεν έκρυψαν την επιθυμία τους να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, αν και η μείωση της διαφοράς στους πέντε βαθμούς τους ξαναβάζει, θεωρητικά, στο κόλπο του τίτλου στην Jupiler League.

