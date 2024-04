Κλαμπ Μπριζ: Η αναμονή 17 ετών για το νέο γήπεδο, ο ευρωπαϊκός «εφιάλτης» με τη Λίβερπουλ και το ελληνικό στοιχείο

Η Κλαμπ Μπριζ είναι το επόμενο εμπόδιο του ΠΑΟΚ για το Conference League με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά και το Gazzetta σας... ξεναγεί στο γήπεδό της, θυμάται τις ευρωπαϊκές καταξιώσεις της αλλά και το ελληνικό στοιχείο.

Των Νότη Χάλαρη και Παναγιώτη Παπαδημητρίου

Αντίστροφα μετράει ο ΠΑΟΚ για την πρώτη μεγάλη μάχη απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ στο «Jan Breydel Stadium», όπου θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League και να φτάσει ένα βήμα πιο... κοντά στο όνειρο μίας ευρωπαϊκής κατάκτησης.

Το ίδιο όμως ζητάει και ο βελγικός σύλλογος, ο οποίος σε αντίθεση με τον Δικέφαλο, έχει καταφέρει να βρεθεί δύο φορές μία... ανάσα από μία ευρωπαϊκή κούπα, όμως η Λίβερπουλ είχε εξελιχθεί στον μεγάλο του εφιάλτη.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έχει συναντήσει η Μπριζ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το Gazzetta, εκτός από την ευρωπαϊκή καταξίωση των Βέλγων, στέκεται και στην ιδιαίτερη ιστορία του γηπέδου αλλά και στην αναμονή 17 ετών (!) για το νέο...σπίτι της ομάδας.

Τα εισιτήρια για τη μάχη κόντρα στον ΠΑΟΚ έφυγαν σχεδόν... αμέσως από τους οπαδούς της Κλαμπ Μπριζ οι οποίοι θα κατακλύσουν το «Jan Breydel Stadium», χωρητικότητας 29 χιλιάδων θέσεων, ενώ 1.400 φίλοι του Δικέφαλου θα είναι στο πλευρό της ομάδας.

Ένα γήπεδο στο οποίο ο βελγικός σύλλογος έχει γράψει ιστορία και βρίσκεται εκεί από το μακρινό 1975, όμως η τελευταία ανακαίνιση που έκανε ήταν το 1998 για τα τελικά του EURO 2000 όπου φιλοξένησε τέσσερα παιχνίδια (μεταξύ αυτών και το Ισπανία-Γαλλία 1-2 για τα προημιτελικά).

Παρά την ιστορία που κουβαλά μέσα σε αυτό το γήπεδο, η Κλαμπ Μπριζ παλεύει εδώ και 17 χρόνια (!) για να χτίσει ένα νέο, υπερσύγχρονο στάδιο στη θέση του «Jan Breydel Stadium», όμως οι προσπάθειες της βρίσκουν συνεχώς εμπόδια. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.

Delighted to have completed two pitches for FC Brugge in Belgium. The Jan Breydel stadium pitch completed today @SISPitches pic.twitter.com/GhfY8Si2OI